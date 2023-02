Présentation de l'édition limitée de la collection Destiny 2 Lightfall de SteelSeries.



SteelSeries présente sa dernière collection de périphériques en édition limitée, la SteelSeries Destiny 2 Lightfall Collection. La collection Destiny 2 Lightfall comprend un casque de jeu sans fil Arctis 7+, une souris de jeu sans fil Aerox 5, un tapis de souris Qck Prism XL RGB et des sticks de performance KontrolFreek pour les manettes Xbox et Playstation. Les périphériques SteelSeries Destiny 2 Lightfall Collection sont vendus séparément et peuvent également être achetés groupés. Comme les collections précédentes de SteelSeries, les périphériques de la collection Destiny 2 Lightfall ont une production limitée.







Une vidéo de présentation : Cliquez ICI.



SteelSeries Arctis 7+ Destiny 2 Lightfall Edition



- Conçu pour PC, PlayStation 4/5, Switch et Mobile sans fil, avec prise en charge de la Xbox Series X|S via un câble de 3,5 mm

- Obtenez une audition à rayons X et améliorez votre son avec SteelSeries Sonar, une suite logicielle audio avec un préréglage Destiny de Bungie.

- Microphone bidirectionnel ClearCast certifié Discord et rétractable pour des communications vocales d'une clarté exceptionnelle.

- Jouez pendant 30 heures et reprenez l'action grâce à la charge rapide, 15 minutes en 3 heures.

- Branchez-vous facilement sur les consoles, les téléphones et les tablettes grâce à une clé USB-C compacte pour une utilisation sans fil.

- Bandeau réglable renforcé en acier pour un ajustement parfait et une durabilité durable.

- Articles cosmétiques Destiny 2 : Lightfall gratuits en jeu avec l'achat : l'emote Viral Celebration et l'emblème Luminescent Precision.



L'Arctis 7+ Destiny 2 Lightfall Edition est disponible au prix de vente conseillé de 179.99 Dollars sur SteelSeries.com.



SteelSeries Aerox 5 sans fil Destiny 2 Lightfall Edition



- Ultra-léger, 74 g, conçu pour la vitesse et la précision, parfait pour tous les FPS, MMO, MOBA, Battle Royale et autres jeux rapides.

- Disposition ergonomique programmable à 9 boutons avec 5 boutons latéraux à action rapide et un interrupteur unique à bascule vers le haut ou vers le bas.

- La technologie AquaBarrier, classée IP54, protège la souris contre les éclaboussures d'eau, la poussière, la saleté, etc.

- Capteur de jeu optique de précision TrueMove Air avec suivi 1:1 réel.

- Commutateurs Golden Micro IP54 de nouvelle génération

- Éclairage PrismSync brillant avec 10 zones de 16,8 millions de couleurs superbes et nettes.

- Articles cosmétiques Destiny 2 : Lightfall gratuits à l'achat : l'emote Viral Celebration et l'emblème Luminescent Precision.



L'Aerox 5 Wireless Destiny 2 Lightfall Edition est disponible au prix de vente conseillé de 149.99 Dollars sur SteelSeries.com.



SteelSeries Qck Prism XL Destiny 2 Lightfall Edition



- Illumination dynamique RVB 2 zones brillante

- Configuration facile et intuitive avec la personnalisation de l'application dans SteelSeries Engine

- Tissu micro-tissé QcK pour un contrôle maximal

- Optimisé pour les mouvements de suivi à faible et à fort DPI

- 900 mm x 300 mm x 4 mm

- Articles cosmétiques Destiny 2 : Lightfall gratuits à l'achat : l'emote Viral Celebration et l'emblème Luminescent Precision.



Le Qck Prism XL Destiny 2 Lightfall Edition est disponible au prix de 69.99 Dollars sur SteelSeries.com.



KontrolFreek Destiny 2 : Lightfall Performance Thumbsticks - Strand Edition



- Nouveau design du grip de Destiny 2 : Lightfall inspiré par le Strand.

- Le stick gauche à hauteur moyenne vous aide à vous déplacer avec rapidité et grâce.

- Le stick droit haut augmente la précision lors de la visée des armes.

- Comprend l'emblème exclusif "Précision luminescente" du jeu.



Les sticks Destiny 2 Performance sont disponibles au prix de 19.99 Dollars sur SteelSeries.com.



L'édition limitée SteelSeries Destiny 2 Lightfall Collection est disponible sur SteelSeries.com et KontrolFreek.com.



VORTEZ