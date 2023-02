Noctua présente des refroidisseurs de CPU pour la plateforme Xeon LGA-4677 d'Intel.



Les nouveaux NH-U14S DX-4677, NH-U12S DX-4677, NH-U9 DX-4677 et NH-D9 DX-4677 4U sont des solutions dédiées et personnalisées pour la plateforme professionnelle LGA4677 d'Intel (Sapphire Rapids), ce qui en fait une solution idéale pour les processeurs Xeon Scalable de 4e génération (Platinum, Gold, Silver ou Bronze) et les processeurs Xeon des séries W-3400 ou W-2400 pour les stations de travail, tels que le w9-3495X, le w7-3465X ou le w7-2495X. Alors que les grands NH-U14S DX-4677 de 14 cm et NH-U12S DX-4677 de 12 cm sont un excellent choix pour les boîtiers de type tour et se prêtent donc à une utilisation dans des stations de travail silencieuses de haute performance, les NH-D9 DX-4677 4U et NH-U9 DX-4677 plus petits s'adaptent aux boîtiers 4U, ce qui les rend parfaits pour les stations de travail plus compactes ainsi que pour les serveurs montés en rack de classe 4U qui doivent fonctionner aussi silencieusement que possible.







Alors que la direction du flux d'air du NH-U9 est perpendiculaire à l'axe long du socket LGA4677, la direction du flux d'air du NH-D9 est parallèle à l'axe long du socket LGA4677. Selon l'orientation du ou des socket(s) sur la carte mère, le choix du NH-U9 ou du NH-D9 permet aux constructeurs de systèmes d'aligner le flux d'air du ou des refroidisseurs avec les ventilateurs d'extraction du châssis et de garantir ainsi des performances optimales du système. Grâce à leur encombrement compact, les deux modèles sont idéaux pour la construction de configurations à double socket avec des cartes mères où des refroidisseurs plus grands peuvent interférer les uns avec les autres



Intégrant des pièces standard Intel telles que le mécanisme anti-basculement, les écrous Torx T30 PEEK et les cadres de support spécifiques aux CPU (inclus avec les CPU en boîte et disponibles séparément pour les CPU en plateau), le système de montage des refroidisseurs est entièrement conforme aux directives d'installation d'Intel et fournit une procédure de montage familière aux utilisateurs expérimentés de LGA4677. Un outil de montage Torx T30 est inclus.



En plus des nouveaux refroidisseurs DX-4677, le kit de montage NM-i4677 permet d'installer les refroidisseurs Noctua des séries DX-4189, DX-3647 et TR4-SP3 sur le LGA4677.



Prix de détail suggérés



Les prix de détail suggérés par le fabricant sont les suivants :



- NH-U14S DX-4677 : 139.90 euros,

- NH-U12S DX-4677 : 139.90 euros,

- NH-U9 DX-4677 : 129.90 euros,

- NH-D9 DX-4677 4U : 129.90 euros,

- NM-i4677 : 29.90 euros.



TECHPOWERUP