Philips annonce une paire de moniteurs ultra larges de 45 pouces avec support USB-C et KVM.



Le mois dernier, Philips a présenté une paire d'écrans ultra-larges de 40 pouces destinés au travail de bureau, tous deux dotés d'une résolution de 3440 x 1440 pixels. Aujourd'hui, la société a présenté une paire d'écrans plus grands de 45 pouces destinés au même marché cible, mais avec une résolution plus large de 5120 x 1440 pixels et un format d'image 32:9. Les modèles 45B1U6900C et 45B1U6900CH sont en grande partie identiques aux modèles de 40 pouces, la différence étant que ce dernier est doté d'une webcam intégrée de 5 mégapixels avec prise en charge de Windows Hello. L'autre différence est que le 45B1U6900C est équipé d'un port USB-C et d'un port USB-B pour la fonctionnalité KVM, tandis que le 45B1U6900CH est équipé d'une paire de ports USB-C.



























L'écran est de type VA avec une fréquence de rafraîchissement allant jusqu'à 75 Hz et un temps de réponse typique de 4 ms. Il présente une luminosité de 450 cd/m² et un taux de contraste typique de 3000:1. Il est également certifié DisplayHDR 400. En dehors des entrées USB, ces écrans disposent de deux entrées HDMI 2.0, d'un DisplayPort 1.4, et les ports USB-C des deux modèles offrent un mode DP Alt, des vitesses de données de 10 Gbps et une prise en charge USB PD jusqu'à 100 W. Les deux modèles disposent de quatre ports USB-A en aval, dont l'un prend en charge la charge rapide, et d'un port USB-C en aval supplémentaire qui fournit jusqu'à 15 W d'alimentation. Il y a également Gigabit Ethernet et une prise audio, ainsi qu'une paire de haut-parleurs intégrés de 5 W, ce qui fait de ces écrans des stations d'accueil décentes au travail. Le support est réglable en hauteur et l'écran peut être incliné et pivoté, mais pas tourné, pour des raisons évidentes. Aucun prix n'est disponible pour l'instant, mais les deux modèles devraient être disponibles sous peu.



Pour plus d'informations : Philips 45B1U6900C.



Pour plus d'informations : Philips 45B1U6900CH.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP