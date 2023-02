TECHPOWERUP nous propose le test d'un nouveau watercooling AIO : Le Corsair iCUE H150i Elite LCD XT 360 mm.







Corsair continue d'impressionner, même après être devenu un fabricant incontournable de pièces pour PC de bricolage. Alors que d'autres se contentent de se reposer sur leurs acquis, Corsair continue de s'adapter et de se développer, ce qui lui vaut d'être suivi par un grand nombre de passionnés dans le monde entier. Avec une réputation bâtie sur des produits solides et un service client exceptionnel, son niveau de succès n'est pas le fruit du hasard. Depuis les humbles origines de Corsair en 1994, proposant des mémoires système comme point central, la société propose désormais des mémoires système et des alimentations haute performance, des ventilateurs, des refroidisseurs, des refroidisseurs de liquide tout-en-un, des composants de boucle d'eau personnalisés, des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, des claviers, des souris, des casques et bien plus encore. L'écosystème Corsair dispose d'à peu près tout ce dont vous avez besoin pour équiper votre système personnel.







Cet article examine en profondeur le Corsair iCUE H150i Elite LCD XT. Cette dernière offre présente une pompe illuminée par LED ARGB avec un écran IPS de 2.1", ainsi que les nouveaux ventilateurs de 120 mm AF RGB Elite de Corsair. Considérant que cette unité a un radiateur de 360 mm, je m'attends à ce que les performances soient assez bonnes, mais avec autant de nouvelles fonctionnalités, je vais réserver mon jugement jusqu'à plus tard. Pour l'instant, regardons de plus près ce que ce dernier refroidisseur de liquide haute performance a à offrir.



