ASUS nous propose une nouvelle carte graphique : La TUF Gaming GeForce GTX 1650 V2 OC Edition 4GB GDDR6.



Le meilleur du gaming sans se ruiner, c'est ce que propose la GeForce GTX 1650. Basée sur l'architecture NVIDIA Turing, la carte graphique ASUS GeForce TUF-GTX1650-O4GD6-P-GAMING propose des performances graphiques idéales pour la Full HD tout en étant très abordable.























Fabrication TUF



Les cartes graphiques TUF Gaming GeForce® GTX 1650 sont durables, compatibles avec de nombreux systèmes et performantes, a fortiori pour la 3D. Fabriquées à l'aide de la technologie Auto-Extreme, elles sont protégées par une plaque arrière renforcée empêchant toute torsion du circuit imprimé. Les ventilateurs avec roulement à palier lisse et lubrifiant intégré sont quant à eux certifiés conformes aux normes IP5X. Elles ont en outre été soumises à une batterie de tests exigeants garantissant leur compatibilité avec les derniers composants TUF. Si vous êtes à la recherche d'une carte graphique ultra-robuste, équipez votre système avec une TUF !



Système Anti-Poussière certifié IP5X



La poussière :



Ennemi n°1 des ventilateurs ! Le nettoyage des pales de ventilateurs est relativement simple, mais il est plus compliqué de démonter entièrement le boîtier pour retirer la poussière qui a réussi à s'y loger. La certification IP5X garantit l'élimination des particules de poussière présentes dans le boîtier afin que vous n'ayez plus à le nettoyer entièrement en profondeur.



Lubrifiant pour ventilateur de carte graphique



Meilleure lubrification



Imprégnés d'un lubrifiant longue durée souvent utilisé dans le secteur aérospatial, ces ventilateurs avec roulement à palier lisse délivrent un volume sonore plus faible et une durée de vie équivalente à celle des ventilateurs à double roulement à billes.



Technologie Auto-Extreme



Fabrication automatisée pour plus de précision



La technologie Auto-Extreme est un processus automatisé qui améliore la fiabilité et l'homogénéité des performances notamment grâce à des soudures réalisées en un seul passage. Grâce à cette technologie, l'impact sur l'environnement est réduit et la fabrication requiert moins d'électricité et de produits chimiques pour un produit fini plus fiable.



Plaque arrière de protection

Zéro torsion



Le circuit imprimé est renforcé à l'aide d'une plaque arrière en aluminium qui ajoute de la rigidité à sa structure afin d'éviter qu'il ne se plie. Ainsi, les composants et tracés présents sur le circuit seront protégés !



Design compact

Compatibilité complète



Cette carte graphique parfaitement proportionnée maximise sa compatibilité avec les derniers châssis.



GPU Tweak II

Contrôle, réglage et personnalisation



L'utilitaire ASUS GPU Tweak II fait monter d'un cran le niveau de personnalisation des performances de votre carte graphique. Il vous aide à ajuster les principaux paramètres de votre carte tels que la fréquence d'horloge des cœurs du GPU, la fréquence mémoire et les réglages de tension. En outre, vous pouvez tout contrôler en temps réel à l'aide d'une interface personnalisable affichée à l'écran. Des contrôles avancés pour ventilateurs sont inclus aux côtés de nombreuses autres fonctionnalités innovantes afin de vous aider à exploiter votre carte graphique au maximum de ses capacités.



XSplit

Streaming de qualité



XSplit offre une expérience streaming de qualité en proposant notamment l'ajout de notes pendant que vous jouez ou d'autres fonctionnalités avancées. Profitez d'une licence gratuite avec l'achat d'une carte graphique ASUS concernée ! Rendez-vous en ligne !



WTFast

Jouez sans lags



Nous avons collaboré avec WTFast pour vous proposer des jeux sans lags ni latence ou pertes de paquets. En souscrivant à un abonnement de 6 mois au GPN WTFast, vous profitez d'une réduction du ping pour des jeux en ligne plus fluides. Achetez une carte graphique ASUS et n'attendez plus lorsque vous jouez !



Programme de validation en 144 heures

Plus que complet



Chaque carte doit répondre à des exigences rigoureuses de performance et de stabilité avant d'être mise sur le marché. Notre série de tests poussés vise à éprouver les performances et la résistance de la carte avec les tout derniers jeux du moment : Fortnite, League of Legends, Overwatch et PlayerUnknown's Battlegrounds. La fiabilité des cartes est également mise à l'épreuve avec un test de 144 heures sur un système sans disque dur. Nous menons aussi le test 3DMark avec d'intenses charges de travail.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Elle sera disponible en date du 27 février 2023. Le prix sera de : 224.90 euros.



ASUS TUF GAMING