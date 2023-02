VIEWSONIC nous propose un nouvel écran PC : Le VA2715-H.



Le ViewSonic VA2715-H est un moniteur pc 27" Pouces Full HD avec entrée HDMI et VGA pour une utilisation professionnelle ou personnelle. Offrant une qualité d'image époustouflante avec une faible consommation d'énergie, ce moniteur pc pas cher propose six préréglages ViewMode qui offrent des performances d'écran optimisées en fonction de vos besoins. La Freesync permet d'éviter les distorsions d'image et les images saccadée, même lors du jeux. La technologie de confort visuel, fournie en standard avec tous les moniteurs VA, aide à éliminer lafatigue oculaire due à des périodes d'utilisation prolongées. Grâce à un support compatible VESA, ce moniteur pc est facile à installer sur le mur ou avec une large gamme de supports standard de l'industrie.



















Clarté d'affichage à partir de grands angles



Profitez de superbes performances et d'une meilleure qualité d'affichage, que ce soit à l'horizontale ou à la verticale. Grâce à la technologie de dalle à alignement vertical SuperClear, l'écran reste lumineux et présente des couleurs bien contrastées à partir de 178° tout autour, que vous regardiez l'écran d'en haut, d'en bas, de face ou de côté.



Full HD 1080p



La résolution Full HD 1920×1080 crée des images d'une clarté incroyable, pixel par pixel. Faites l'expérience d'une clarté et d'un niveau de détail étonnants lorsque vous travaillez, jouez ou profitez des derniers divertissements.



FreeSync offre des images fluides et continues



La technologie FreeSync élimine les distorsions d'image et les fréquences d'images irrégulières pour des images fluides et continues dans chaque scène.



Conception sans bords pour une visualisation sans faille



Libérez-vous des bordures encombrantes et profitez d'un look plus épuré. L'écran sans bords sur trois côtés offre une esthétique épurée et des capacités multi-moniteurs transparentes.



Confort de visionnage



La technologie anti-scintillement et le filtre de lumière bleue contribuent à éliminer la fatigue oculaire lors de périodes d'utilisation prolongées.



Options de rendu des couleurs



La Fonctionnalité ViewMode de ViewSonic offre des préréglages "Jeu", "Film", "Web", "Texte" et "Mono". Ces préréglages améliorent la courbe gamma, la température des couleurs, le contraste et la luminosité afin d'offrir une expérience visuelle optimisée pour différentes utilisations.



Faible consommation d'énergie



Conçu dans un souci d'efficacité énergétique, le mode Eco de ViewSonic permet de réduire l'empreinte carbone et les frais généraux du bureau.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces. Le prix est de : 159.90 euros.



VIEWSONIC