JLab lance le clavier sans fil Go.



JLab augmente le volume de la catégorie négligée du travail à domicile en étendant sa signature d'innovation à sa nouvelle Work Collection de claviers, souris, webcams et microphones au Royaume-Uni. Ces produits sont actuellement disponibles sur Amazon UK et les détaillants devraient également les stocker très prochainement.







Des études ont montré que le passage au travail à distance pendant la pandémie a permis d'accroître la productivité des employés de bureau, et une étude récente de Gallup sur l'état de la main-d'œuvre a révélé que 70 % des travailleurs préféreraient un arrangement de bureau hybride à l'avenir. Pour satisfaire les besoins divers et évolutifs du contingent de travailleurs à domicile, catégorie négligée, les nouveaux périphériques informatiques de JLab comprennent des souris et des claviers qui passent de manière transparente d'un appareil à l'autre, ce qui permet de mieux répondre à l'évolution de la conciliation entre vie professionnelle et vie privée. La nouvelle collection Work est disponible dans trois catégories de produits, GO, JBuds et Epic. D'autres lancements dans ces catégories sont attendus tout au long de l'année au Royaume-Uni.







"La catégorie du travail à domicile a connu très peu d'innovations au cours des 10 dernières années, ce qui est très surprenant compte tenu de la façon dont les gens préfèrent les environnements de bureau hybrides et du nombre d'entreprises qui s'adaptent à ce changement. JLab insuffle un nouveau souffle à la catégorie de la productivité avec sa nouvelle collection Work, qui propose une gamme d'options novatrices comprenant notre niveau d'innovation et un rapport qualité-prix surprenant dans une gamme de prix. Cette catégorie avait besoin d'un challenger et je suis ravi de l'innovation réelle que les consommateurs vont apprécier", a déclaré Win Cramer, PDG de JLab.



Selon une enquête de Global Workplace Analytics, les employés à distance sont les plus performants lorsqu'ils disposent à leur domicile des outils dont ils ont besoin pour faire leur travail. Pourtant, les employeurs ne sont souvent pas tenus de fournir une assistance ou de rembourser les équipements pour créer des environnements de travail à distance de premier ordre et productifs. La nouvelle collection Work de JLab suit la même direction que ses précédentes introductions en proposant des fonctionnalités de pointe à des prix différenciés, en tenant compte de groupes d'utilisateurs spécifiques. Comme pour ses autres catégories de produits, la nouvelle Work Collection de JLab est divisée en trois niveaux, chacun offrant un mélange de valeur et d'innovation surprenant.



GO : délibérément conçu pour être ultra-compact et minimaliste, idéal pour la vie professionnelle en déplacement et l'utilisation de tablettes.



Il comprend :



Le clavier sans fil GO peut être utilisé avec trois appareils simultanés lorsqu'il est connecté via Bluetooth 5.0 ou la clé USB sans fil (2,4 GHz). Il peut être facilement commuté entre les appareils enregistrés tels qu'un ordinateur, une tablette, un téléphone, à l'aide du commutateur situé sur le clavier.



Conçu pour être ultra-compact et léger, le clavier GO Wireless est aussi confortable qu'un ordinateur portable dans une configuration de travail à domicile que lors de déplacements au bureau, dans des cafés ou des espaces de coworking. Avec son profil bas et ses touches souples, il est silencieux et procure une sensation similaire à celle d'un ordinateur portable.



En outre, le clavier sans fil Go comprend un bouton multimédia permettant de contrôler le volume et les fonctions de lecture et de pause de l'appareil auquel il est connecté. Cela inclut votre ordinateur portable, votre iPhone, votre Android et même votre tablette, ce qui signifie que tout peut être modifié sur un seul clavier.



Comme tous les produits JLab, les articles de la nouvelle collection Work sont couverts par une garantie de 2 ans, la meilleure du secteur, au lieu de la garantie standard d'un an offerte par la plupart des fabricants.



Clavier sans fil JLab Go - Clavier Bluetooth mince et portable avec clé USB et connectivité multi-appareils, compatible avec Apple/Windows/Tablette/iPad/PC/Laptop/Android/Mac.



Disponibilité et Prix



Il est disponible sur le site de JLAB.com. Le prix est de : 16 Dollars (En promotion actuellement au lieu de 20 Dollars).



