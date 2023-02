CORSAIR lance des kits de configuration tout-en-un.



CORSAIR a annoncé aujourd'hui le lancement des nouveaux CORSAIR BUILD KITS. Les kits CORSAIR BUILD sont des ensembles présélectionnés de composants pour PC qui facilitent plus que jamais la construction d'un PC. Tout ce dont vous avez besoin est inclus, depuis la carte mère, le processeur Intel, la carte graphique NVIDIA et la mémoire jusqu'au boîtier, au refroidisseur, au bloc d'alimentation et même une boîte à outils, avec des composants CORSAIR de haute qualité sélectionnés par des experts pour garantir la compatibilité et des performances optimales. Oubliez la recherche de compatibilité et la recherche de stocks - construire votre propre PC n'a jamais été aussi facile.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Les kits de construction CORSAIR se déclinent en quatre niveaux différents : ULTRA, ELITE, PRO et CORE, allant de la performance à la puissance à un prix abordable. ULTRA est l'apogée des kits de construction CORSAIR, offrant une expérience PC haut de gamme avec le matériel PC le plus puissant du moment. Un GPU NVIDIA GeForce RTX 4090, un CPU Intel Core i9 13900K et 32 Go de DRAM DDR5 CORSAIR RGB sont prêts à déchirer les jeux les plus exigeants d'aujourd'hui avec un maximum de détails et une résolution 4K, le tout soutenu par un refroidisseur liquide de CPU CORSAIR iCUE H100 Elite Capellix, un stockage NVME 2TB M.2, un PSU CORSAIR RM1000X 1000W Gold, des ventilateurs CORSAIR iCUE SP 120 RGB Elite et un boîtier CORSAIR iCUE 4000X RGB.







Le kit BUILD ELITE de CORSAIR est votre choix de prédilection pour un système haut de gamme, prêt à relever des défis tels que les jeux à haut débit d'images, la création de contenu et la RV. Une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, un processeur Intel Core i7 13700K, 32 Go de DRAM DDR4 Vengeance RGB PRO RS, 1 To PCIe 4.0 NVMe, un refroidisseur de CPU liquide iCUE H100i Elite RGB, un bloc d'alimentation CORSAIR 750 Watt 80 PLUS et six ventilateurs SP120 RGB ELITE offrent un ensemble puissant de matériel et de refroidissement capable de maîtriser les jeux et les tâches les plus exigeants.



Le kit CORSAIR BUILD PRO offre une combinaison performante d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070, d'un processeur Intel Core i5 13600K, de 16 Go de DRAM Vengeance RGB PRO RS DDR4, de 1 To PCIe 4.0 NVMe et d'un bloc d'alimentation CORSAIR 650 Watt 80 PLUS, avec un refroidissement assuré par un refroidisseur de CPU liquide iCUE H100i Elite RGB​ ; et trois ventilateurs SP120 RGB ELITE. Le PRO offre également de nombreuses options de personnalisation et de flamboiement visuel avec l'ajout d'un éclairage RVB, contrôlé par le logiciel CORSAIR iCUE.



Enfin, le kit CORSAIR BUILD CORE est un excellent point d'entrée, que ce soit pour un premier PC de jeu ou pour une mise à niveau attendue depuis longtemps. Entrez dans le jeu avec la puissance d'un GPU NVIDIA GeForce RTX 3060, d'un processeur Intel Core i5 13400F, d'un refroidisseur Intel Air Cooler, d'une carte mère ASUS B660-PLUS DDR4, de 16 Go de DRAM CORSAIR Vengeance LPX DDR4, de 1 To PCIe 4.0 NVMe, d'une alimentation CORSAIR 550 Watt 80 PLUS, de deux ventilateurs et d'un boîtier CORSAIR 4000D Airflow.



Que vous soyez un constructeur débutant ou un vétéran chevronné, les kits de construction CORSAIR vous permettent d'assembler votre prochain PC à votre propre rythme. Avec une bibliothèque de vidéos de référence créées pour vous guider à travers l'ensemble du processus de construction étape par étape, et tous les outils et instructions nécessaires sont inclus. Chaque BUILD KIT est même livré avec le système d'exploitation Windows 11 pré-installé sur son SSD, vous permettant d'être opérationnel encore plus rapidement, et est soutenu par une garantie de 2 ans, et le support de classe mondiale de CORSAIR.



Que vous construisiez pour vous-même, ou que vous fassiez un cadeau à un ami, un proche ou un membre de votre famille, choisissez le BUILD KIT de CORSAIR de votre choix et préparez-vous à commencer votre voyage de construction de PC.



Disponibilité



Les kits de construction ELITE, PRO et CORE sont disponibles immédiatement sur la boutique en ligne de CORSAIR aux États-Unis. Le BUILD KIT ULTRA sera disponible plus tard au cours du premier trimestre 2023. Les BUILD KITS de CORSAIR sont couverts par une garantie de deux ans. CORSAIR n'a pas encore annoncé sa disponibilité dans d'autres régions. Pour en savoir plus sur les kits de construction CORSAIR, rendez-vous sur CORSAIR.com.



VORTEZ