INTEL nous propose des nouveaux pilotes graphiques en version 101.4125 bêta.



Le pilote graphique Intel ARC est la dernière version du pilote pour le système d'exploitation Windows. L'installation de ce pilote graphique générique Intel écrasera le pilote personnalisé du fabricant de votre ordinateur (OEM). Les pilotes OEM sont triés sur le volet et comprennent des fonctionnalités personnalisées et des solutions aux problèmes spécifiques à la plate-forme. Le pilote Intel générique fournit aux utilisateurs les dernières et meilleures améliorations et corrections de bogues que les OEM n'ont peut-être pas encore personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques de la plate-forme.



Les utilisateurs peuvent vérifier les versions OEM correspondantes sur les sites Web des OEM. Vous rencontrez toujours une erreur qui empêche la mise à jour du pilote ? Regardez ici pour savoir pourquoi et trouver une solution. Tout problème graphique rencontré avec les pilotes graphiques génériques d'Intel doit être signalé directement à Intel. Les entreprises clientes doivent toujours utiliser les pilotes OEM et signaler tous les problèmes au fournisseur par lequel elles ont acheté les plates-formes et le support.



Ce téléchargement installe le pilote graphique Intel pour les cartes graphiques Intel Arc A-Series.



Ce pilote fournit un support pour les cartes graphiques discrètes Intel telles que les Arc A380, A770M, A550M, A730M, A370M et A350M Graphics (nom de code Alchemist). En outre, les processeurs Intel Core de 12e génération avec graphiques Iris Xe et graphiques UHD intégrés (nom de code Alder Lake-H, Alder Lake-P) sont pris en charge.



Plate-forme (support OS)



- Famille de processeurs Intel Core de 11e génération (Nom de code Tiger Lake, Rocket Lake, Tiger Lake-H),

- Famille de processeurs Intel Core de 12e génération (noms de code Alder Lake-S, Alder Lake-H, Alder Lake-P, Alder Lake-U, Alder Lake-HX, Alder Lake-N),

- Famille de processeurs Intel Core de 13e génération (nom de code Raptor Lake-S),

- Famille de cartes graphiques dédiées Intel Iris Xe (nom de code DG1),

- Famille de cartes graphiques Intel Arc (nom de code Alchemist).



Support du pilote Intel Game On sur les cartes graphiques Intel Arc A-series pour :



- Company of Heroes 3,

- The Settlers : New Allies,

- Atomic Heart,

- Wild Hearts,

- Like A Dragon : Ishin !.







