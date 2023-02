LG nous propose unnouvel écran PC : Le 45GR95QE-B.



Plongez au cœur de l'action avec l'énorme moniteur 45" 21:9 LG UltraGear et la qualité d'image époustouflante de la technologie LG OLED. Obtenez un avantage concurrentiel avec un taux de rafraîchissement sans précédent de 240 Hz et un temps de réponse de 0,03 ms sur un OLED. Et avec un écran OLED incurvé dramatique 800R, vous vous sentirez enveloppé dans l'action sous presque tous les angles.























Plongez dans l'action comme jamais auparavant



Avec un énorme écran de 45 pouces, un rapport d'aspect 21:9 et un écran OLED incurvé spectaculaire, vous aurez l'impression d'être dans le jeu. Découvrez des performances de jeu de haut niveau avec l'UltraGear OLED de LG.



Le premier moniteur OLED à taux de rafraîchissement de 240 Hz au monde



Préparez-vous à un jeu fluide avec un écran OLED ultra rapide de 240 Hz. Cette vitesse accrue vous permet de réagir rapidement aux adversaires et de garder une longueur d'avance sur la concurrence.



Améliorez votre niveau avec une image impeccable



Ne compromettez pas la qualité pour la vitesse : l'écran OLED UltraGear de LG offre un rapport de contraste de 1 500 000:1 pour une image de qualité profonde et détaillée et une expérience de jeu réaliste.



Grand écran. Une couleur audacieuse



Apportez de la couleur sur le grand écran. L'écran incurvé LG UltraGear OLED 45" vous permet d'explorer le contenu HDR comme il est censé être vu avec DCI-P3 98,5 % - un spectre de couleurs élevé qui met en valeur des couleurs brillantes.



Gardez vos yeux

sur le jeu



Jouez avec moins de distractions grâce à un écran antireflet qui minimise les reflets de la lumière et vous permet de vous concentrer sur la victoire.



Options de connexion sérieuses pour les joueurs sérieux



Profitez de couleurs plus fluides et vives et de graphiques haute résolution grâce à HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4. Ces deux connexions sont prises en charge par cet écran et vous permettent de bénéficier d'un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 240 Hz.



Conçu pour gagner



Plongez dans le jeu grâce à un design ultrafin et sans bordure qui optimise l'espace dans votre battlestation. Réglez facilement la hauteur, l'inclinaison et le pivotement de l'écran pour pouvoir voir et jouer exactement selon vos spécifications.



Amplifiez votre jeu



DTS Headphone : X assure une spatialisation et une localisation précises dans les jeux pour un son 3D au casque. Prends en charge l'audio basé sur les canaux, les scènes et les objets. De plus, une prise casque à 4 pôles vous permet de transporter un signal casque stéréo et un signal microphone mono avec une masse commune.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible dans le courant du mois de mars 2023. Le prix sera de : 2 150 euros.



LG