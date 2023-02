MSI dévoile sa nouvelle gamme de produits réseaux pour le gaming en ligne.



MSI est fier de présenter sa nouvelle gamme de produits réseaux avec le routeur gaming tribande RadiX AXE6600 WiFi 6E, le routeur gaming tribande RadiX AX6600 WiFi 6 et l'adaptateur USB Wi-Fi AX1800. Avec ces nouveaux produits, MSI vise à fournir aux joueurs un réseau domestique ultrarapide, à faible latence et sans gigue.







Améliorez votre expérience de jeu



Les routeurs RadiX AXE6600 et RadiX AX6600 sont de puissants routeurs tribandes capables d’offrir des vitesses combinées allant jusqu'à 6600 Mb/s. Ils intègrent un processeur Qualcomm à quatre cœurs de 1,8 GHz ainsi que des composants matériels de qualité avancée conçus pour éviter la gigue, réduire le lag et le ping et ainsi maintenir une vitesse deconnexion incroyable pour les jeux en ligne.Le routeur RadiXAXE6600 adopte la norme Wi-Fi 6E avec canaux à haut débit de 160 MHz sur la bande de fréquence 6 GHz. Il assure alors une connexion quasiment libre d’interférences qui soulage la congestion du réseau. Par rapport aux normes précédentes, le Wi-Fi 6E augmente considérablement les performances et la capacité de transfert pour prendre en charge les appareils gourmands en bande passante tels que les systèmes de jeu et de divertissement AR et VR.



Une fonction QoS opérationnelle dès la sortie de la boîte



La fonction AI QoS offre une grande avancée en termes de gestion de bande passante. Il s'agit en effet d'une solution prête à l'emploi qui hiérarchise automatiquement le trafic réseau et ajuste dynamiquement l'utilisation de la bande passante. La fonction AI QoS comprend quatre modes prédéfinis (Jeux, Streaming, Travail à domicile et AI-auto) parmi lesquels vous pouvez facilement alterner à tout moment en fonction de vos besoins. Les modes sont indiqués par les LED RGB du routeur RadiX AXE6600 et la configuration peut être effectuée à partir d'un navigateur web, de l'application MSI Router ou du logiciel MSI Center.



Solution de refroidissement haut de gamme



Tirant parti de l'expérience réputée de MSI en matière de technologie de refroidissement pour PC, lasérie RadiX propose les premiers routeurs gaming au monde dotés de caloducs et de dissipateurs thermiques recouverts de graphène pour un refroidissement optimal. Cela garantit à ces routeurs de fournir un service stable et à long terme, même sous des charges de trafic élevées.



Un réseau optimal pour vos jeux



MSI s'engage à fournir des solutions de pointe aux joueurs, et la fonctionnalité MSI FIRST proposée par les routeurs RadiX AXE6600 et RadiX AX6600 permet de profiter d’une expérience complète en vous laissant connecter vos différents appareils gaming MSI ensemble (comprenant les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les cartes mères et l'adaptateur USB Wi-Fi AX1800).



Gérez votre utilisation



Les routeurs gaming de la série RadiX peuvent être configurés et le trafic surveillé via l'interface du navigateur web, l'application mobile MSI Router ou le logiciel MSI Center sur PC. Les menus faciles à utiliser sont accessibles aux utilisateurs novices en matière de configuration réseau comme aux utilisateurs plus avancés.



Rendez-vous sur le site de MSI pour plus d’informations : https://fr.msi.com/Networking



