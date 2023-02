Firmware correctif pour le taux d'usure élevé du SSD Samsung 990 PRO.







Ces dernières semaines plusieurs témoignages sont apparus sur le web signalant une baisse significative de l'état de santé de leur SSD Samsung 990 PRO alors que seules quelques dizaines ou centaines de gigaoctets avaient été écrites. On peut se rendre compte du problème avec le rapport SMART affiché par la boîte à outils Samsung Magician ou par un logiciel comme CrystalDiskInfo. La valeur Percentage Used qui correspond à l'attribut SMART 05h peut atteindre un pourcentage relativement élevé malgré un volume de données écrites très réduit. L'état de santé global du SSD (Health Status) affiché par certaines "toolbox" peut aussi s'avérer assez bas lorsque ce phénomène est observé.







Pour information, le SSD 990 PRO a une endurance théorique d'écriture (Terabytes Written/TBW) de 600 To pour le modèle 1 To et de 1 200 To pour le modèle 2 To. Il n'est dès lors pas du tout normal de constater un pourcentage d'usure de 8 % par exemple pour seulement 1 To écrit !



Alerté du problème, Samsung a finalement communiqué sur le sujet fin janvier 2023 en expliquant que des investigations étaient menées sur le 990 PRO avant de finalement confirmer la réalité de ce problème début février et d'annoncer qu'un firmware correctif verrait le jour ce mois-ci.



Cette mise à jour logicielle vient finalement d'être publiée aujourd'hui par Samsung sous la forme du firmware 1B2QJXD7 qui remplace la version originale 0B2QJXD7. Ce firmware est disponible sous la forme d'une image ISO utilisable avec une clé USB mais le logiciel Magician propose également la mise à jour directe sous Windows.



D'après Samsung, ce problème de pourcentage d'utilisation élevé du SSD 990 PRO a été corrigé dans le micrologiciel 1B2QJXD7. Toutefois, il est précisé que les données SMART ne sont pas réinitialisées par la mise à jour du firmware. Si votre Percentage Used avait déjà atteint une valeur élevée, elle le restera mais le taux augmentera désormais de manière proportionnelle à l'usage réel du SSD.



Si on peut comprendre que Samsung n'ait pas réinitialisé le taux d'usure du SSD afin de conserver une certaine cohérence avec les autres données SMART, il ne serait pas non plus étonnant que certains utilisateurs pointilleux demandent au constructeur le remplacement de leur SSD 990 PRO par un neuf pour retrouver une valeur SMART Percentage Used juste.



Cela dit en cas de future panne du SSD, ce n'est normalement pas le pourcentage d'utilisation qui est regardé par Samsung pour accepter ou non le SSD en garantie mais bien le volume de données écrites (Total Host Writes) qui est pour rappel de 600 To ou 1 200 To pour le 990 PRO comme évoqué précédemment (avec également une limitation sur la durée de cinq ans). De plus, cette petite mésaventure n'a normalement pas entamé la durée de vie réelle du SSD puisque les cellules de mémoire flash n'ont pas été usées autant que ce que le SSD a pu le croire durant un moment avec ce firmware bogué donc il n'y a pas de raisons de penser que le SSD tombe en panne prématurément.



Communiqué de Samsung



Bonjour aux membres de la communauté Samsung,



Samsung a examiné certaines demandes de clients concernant des anomalies relatives au S.M.A.R.T. du SSD 990 PRO.



Il a été déterminé que ces anomalies étaient causées par des problèmes avec le firmware du SSD 990 PRO. En conséquence, une mise à jour du micrologiciel capable de résoudre ces anomalies sera publiée à partir du 13 février 2023.



[Vos valeurs S.M.A.R.T. ne seront pas réinitialisées aux paramètres d'usine après la mise à jour du micrologiciel. Les valeurs S.M.A.R.T. réelles de chaque SSD varieront en fonction des environnements des utilisateurs et des conditions d'utilisation].



Notre politique de garantie (5 ans, TBW pour chaque densité) pour le SSD 990 PRO est disponible sur https://semiconductor.samsung.com/consumer-storage/support/warranty/.



Veuillez contacter le centre de service concerné si vous avez des questions.



SSD concernés



- 990 PRO 1 To (MZ-V9P1T0),

- 990 PRO 2 To (MZ-V9P2T0),

- 990 PRO with Heatsink 1 To (MZ-V9P1T0CW),

- 990 PRO with Heatsink 2 To (MZ-V9P2T0CW).



Téléchargement



- Firmware 1B2QJXD7 pour les SSD Samsung 990 PRO (image ISO) : Cliquez ICI.

- Application Samsung Magician 7.2.1.980 pour Windows 7/8/8.1/10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS