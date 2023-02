ASRock lance la carte mère W790 WS.



ASRock est heureux de présenter sa dernière carte mère ASRock W790 WS pour stations de travail, conçue pour les processeurs Intel Xeon des séries W-3400/W-2400 (LGA4677).







Avec un circuit imprimé 14 couches et un VRM 20+2 phases pour le CPU, cette carte mère phare garantit des performances et une fiabilité supérieures, même dans le cadre des charges de travail soutenues les plus exigeantes. Le chipset W790 WS a été optimisé pour prendre en charge les derniers processeurs Xeon de 4ème génération, avec une compatibilité avec les processeurs de la série W-3400 comportant jusqu'à 56 cœurs. La conception DDR5 à quatre canaux avec 2DPC sur 8 emplacements DIMM maximise les performances et la capacité de la mémoire, et prend en charge les RDIMM ECC pour garantir la fiabilité des données.







En termes de stockage et de performances, la carte mère ASRock W790 WS dispose de quatre emplacements PCI-Express 5.0 x16 et d'un emplacement 4.0 x16, ainsi que de quatre SSD M.2 NVMe ultra-rapides (jusqu'à 128 Gbps), de deux ports USB4 ThunderboltTM 4 Type-C (40 Gbps plus charge PD 3.0) et d'un port U.2 mini SAS (SFF-8643), offrant ainsi un éventail d'options de stockage qui repoussent les limites des performances. La carte mère est également compatible avec la carte d'extension ASRock Blazing Quad M.2 SSD PCI-Express x16, qui prend en charge quatre SSD NVMe PCI-Express 5.0 x4 supplémentaires (25110).







ASRock assure la stabilité du VRM pour les processeurs Intel® Xeon® W-2400 et W-3400 series et la mémoire DDR5 dans toutes les conditions et charges de systèmes. Son design VRM de pointe introduit une phase d'alimentation 20+2 avec 90A SPS, des Nichicon 12K Black Caps et des selfs de puissance de qualité serveur construits sur un PCB 14 couches à très faible perte qui empêche la flexion du PCB et assure l'intégrité du signal même dans des conditions de performances extrêmes.







Au-dessus des VRM se trouve un grand réseau d'ailettes en aluminium avec trois ventilateurs pour un refroidissement actif, ainsi qu'un caloduc et un dissipateur en alliage d'aluminium au-dessus de l'OI arrière, qui permet de mieux répartir la chaleur. Les utilisateurs peuvent également régler manuellement la courbe de vitesse des ventilateurs dans le BIOS pour répondre à leurs besoins individuels.



Connectivité ultime des stations de travail



La connectivité réseau comprend deux LAN 10 GbE (Marvell AQC113CS) garantissant des transferts de fichiers ultrarapides vers un stockage en réseau ou en nuage. Un processeur Intel® I225LM (2,5 GbE LAN) avec vPro fournit la technologie Intel® Active Management et Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA), permettant une gestion à distance fiable pour les environnements d'entreprise. En outre, le Wi-Fi 6E avec antenne 2x2 pour la fiabilité de la connexion fournit un réseau sans fil de classe gigabit, offrant la commodité d'une connectivité à haut débit et sans fil déjà intégrée.



THE GURU3D