SILVERSTONE nous propose un nouveau watercooling AIO : Le VD240-SLIM.



VIDA 240 SLIM dispose d'un radiateur de 22 mm d'épaisseur et d'un ventilateur de 120 mm de 16 mm d'épaisseur pour un total de 38 mm d'épaisseur ; conçu pour atteindre des performances de refroidissement maximales dans les systèmes à espace contraint.























Esthétiquement étonnant



VIDA 240 SLIM intègre des effets d'éclairage ARVB sur le waterblock et les ventilateurs, fournissant un éclairage interne de bon goût dans vos assemblages SFF.



Taille plus fine sans sacrifier les performances



Les ventilateurs inclus dans la série VIDA sont conçus avec des ventilateurs à pression optimisée à 9 pales qui produisent un volume de débit d'air élevé avec une pression statique élevée et une large plage de régimes via le contrôle PWM. Ceci permet de maintenir les niveaux acoustiques au minimum tout en garantissant des performances de refroidissement maximales si nécessaire



Placement unique de la pompe



Le moteur de la pompe utilise une conception triphasée à six pôles intégrée dans le radiateur pour surmonter davantage les problèmes d'interférence tout en réduisant le niveau de bruit global émis par la pompe



Convient à toutes les configurations



Que votre système ait une disposition de carte mère à 90 degrés ou à 180 degrés, une conception de waterblock CPU rotatif autorise un waterblock perpendiculaire quel que soit l'angle de vue.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il existe également une version en 120 mm : Cliquez ICI.



SILVERSTONE