PROFITEZ D’UN CONTRÔLE ET D’UNE IMMERSION TOTALE AVEC LE NOUVEAU RAZER BLACKWIDOW V4 PRO.



Doté de la molette Razer Command Dial, de touches macro dédiées, d’un éclairage ultra-immersif et d’options de personnalisation infinies, le BlackWidow V4 Pro est un clavier incontournable.



IRVINE, Californie – 16 février 2023 – Razer™, la marque lifestyle leader pour les joueurs, dévoile aujourd’hui le BlackWidow V4 Pro, un clavier dont les nombreuses fonctionnalités ont été conçues pour les joueurs et les passionnés de technologies qui cherchent à perfectionner leur installation. Doté de la nouvelle molette Razer Command Dial, de touches macro dédiées, d’un éclairage intégral propulsé par Razer Chroma RGB, de switches Mécaniques Razer et de touches multimédias : c’est le clavier ultime pour tous les joueurs.







Ce nouveau venu de la gamme des claviers BlackWidow V4 Pro de Razer, récompensée à maintes reprises, intègre pléthore de fonctionnalités afin de s’adapter aux besoins de tous les joueurs. La molette de commande offre des instructions et des raccourcis supplémentaires pour les applications et les jeux. De plus, les touches de macro dédiées permettent d'exécuter un ensemble d’actions complexes, à l’aide d’une seule pression, pendant les moments de jeu plus intenses. Les joueurs peuvent personnaliser les effets RGB de chacune des touches avec Razer Chroma, mais également la surface inférieure du châssis qui comprend plusieurs zones d’éclairage. Les options de personnalisation sont quasiment illimitées, pour une immersion accrue en jeu.







« La gamme de claviers BlackWidow est particulièrement appréciée par les joueurs depuis son lancement en 2010. » ajoute Barrie Ooi, Head of PC Gaming Division chez Razer. « Le BlackWidow V4 Pro est équipé de la molette Razer Command Dial, que l’on peut facilement configurer à sa guise, ainsi que de touches macro dédiées pour encore plus de contrôle. Entre son éclairage sur les trois côtés de la surface inférieure du châssis et sa personnalisation touche par touche, qui s’accordent en symbiose avec l’écosystème Razer Chroma RGB, le clavier propose une immersion totale lors des sessions de jeu. »



Contrôle et personnalisation



La molette de contrôle inclut 8 modes prédéfinis, allant du zoom au changement d’onglets dans le navigateur. En outre, pas moins de 100 modes personnalisés peuvent être programmés avec la Razer Command Dial et ils peuvent être ensuite mappés aux commandes désirées, dépendamment du sens de rotation de la molette. Pour une utilisation quotidienne, il est possible de programmer plusieurs raccourcis pratiques dans différentes applications, comme par exemple ajuster la taille du pinceau sur Photoshop, jongler d’un élément à l’autre dans la Timeline d’un logiciel de montage et plus encore. Les modes sont facilement identifiables grâce à leur code couleur, indiqué via le rétroéclairage, et passer de l’un à l’autre se fait d’un simple clic sur la molette.



Positionnées sur la gauche du châssis, les cinq touches de macro sont facilement accessibles. Elles peuvent être utilisées pour activer des actions complexes, qui sont programmables via Razer Synapse ou par le biais de l'enregistrement de macros à la volée. Enfin, 3 autres touches de macro sont idéalement disposées sur la bordure gauche du clavier, pour un total de 8 touches macro particulièrement pratiques et accessibles.







Une immersion accrue avec Razer Chroma RGB



Le BlackWidow V4 Pro est conçu pour offrir une immersion totale, notamment grâce à Razer Chroma RGB. L’éclairage du clavier peut être personnalisé touche par touche, chacune d'entre elles bénéficiant de logements de switches transparents pour souligner les effets de lumière choisis. Le clavier profite par ailleurs de 38 zones distinctes d'éclairage qui s'étendent jusqu'au repose-poignets magnétique en similicuir. L'immersion est totale !



Tous les appareils compatibles Razer Chroma RGB, ainsi que les équipements Chroma Connect proposés par des tiers, peuvent être synchronisés directement depuis Razer Synapse. Il existe plus de 200 jeux intégrant Chroma : chaque éclairage et effet lumineux réagit en parfaite symbiose avec ce qu'il se passe en jeu.



Une pléthore de fonctionnalités



Le clavier embarque la nouvelle génération de switches mécaniques de Razer avec la possibilité de choisir entre deux options : les switches verts avec leur retour tactile ou les switches linéaires jaunes pour une exécution rapide, fluide et silencieuse. Ces deux variantes de switches ont été soumises à des tests supplémentaires et assurent désormais 100 millions de frappes.



De plus, le clavier intègre une pléthore de fonctionnalités, telles qu’un port USB 2.0 passthrough idéalement placé, des ports de Type C, une coque en alliage d’aluminium 5052, des supports à double niveau ainsi qu’un taux de rapport (polling rate) de 8000 Hz. Enfin, les deux couches de mousse d'isolation phonique et les stabilisateurs pré-lubrifiés en usine offrent une meilleure acoustique lors de la frappe.







Entre son nombre important de macros, sa nouvelle molette Razer Command Dial et son éclairage RGB complet, le BlackWidow V4 Pro est le clavier ultime en termes d'immersion, de confort et de fonctionnalités.



À PROPOS DU RAZER BLACKWIDOW V4 PRO



- Switches Mécaniques Razer (Linéaires ou tactiles),

- Razer Chroma RGB,

- Compatible Razer Synapse,

- Plaque supérieure en alliage d’aluminium 5052,

- Revêtement des touches ABS à double injection,

- Razer Command Dial,

- 5 touches de macro dédiées,

- 3 touches de macro dédiées, placées sur la bordure du clavier,

- 4 touches multimédias et une molette de contrôle,

- USB 2.0 Passthrough,

- Des câbles de Type C détachables,

- Mousses insonorisantes,

- Stabilisateurs lubrifiés,

- Repose-poignets magnétique rembourré,

- Éclairages sur les 2 côtés du châssis et sur les 3 côtés du repose-poignets,

- Sauvegarde hybride - jusqu'à 5 profils de frappe,

- Un taux de rapport (polling rate) de 8000 Hz.



Pour plus d'informations sur le BlackWidow V4 Pro, rendez-vous ici.



PRIX & DISPONIBILITÉ



Le prix est de : 269.99 euros.



Disponible sur Razer.com, dans certains RazerStores et chez les revendeurs agréés dès le 16 février 2023.



RAZER