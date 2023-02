Antec présente le Mid-Tower AX90 avec un panneau en mesh pour un excellent flux d'air.



Antec Inc, fournisseur californien de composants et d'accessoires informatiques de haute performance pour le marché des jeux, des mises à niveau de PC, présente l'AX90, un modèle de la nouvelle série AX de boîtiers de jeux à prix abordable. Ce boîtier mid-tower est équipé de trois ventilateurs ARGB de 120 mm à l'avant et d'un ventilateur à l'arrière. Il est désormais disponible au prix très abordable de 99.99 euros.















La nouvelle série AX d'Antec offre un large choix de boîtiers de jeux dotés d'un éclairage LED et d'une façade au design accrocheur, le tout à un prix abordable. Le nouveau boîtier AX90 possède un panneau latéral en verre trempé et met les composants intégrés sous les feux de la rampe. Les cadres en forme de diamant dans un panneau avant en maille créent non seulement un point d'orgue visuel mais permettent également une excellente circulation de l'air.











Le boîtier mesure 473 mm x 210 mm x 486 mm (P x L x H) et est compatible avec les cartes mères ATX, micro-ATX et ITX. L'AX90 prend en charge les cartes graphiques d'une longueur maximale de 385 mm et les radiateurs de CPU d'une hauteur maximale de 160 mm. Il peut accueillir jusqu'à 11 ventilateurs et est équipé en usine de trois ventilateurs ARGB à l'avant et d'un à l'arrière. Le hub de contrôle intégré peut se synchroniser avec la carte mère ou changer les modes d'éclairage ARGB avec le bouton de contrôle ARGB pour la configuration. En outre, la tour offre de la place pour un radiateur de 360 mm à l'avant, 360 mm sur le dessus, 240 mm sur le côté et un radiateur de 120 mm à l'arrière du châssis.











Sept emplacements d'extension, deux baies de 3,5 pouces (convertibles en un SSD 2,5) et deux baies dédiées de 2,5 pouces offrent suffisamment d'espace pour les disques et les cartes. Le panneau I/O comporte un bouton d'alimentation et de réinitialisation, un bouton de contrôle LED, un port USB 3.0, deux ports USB 2.0 et des prises audio Mic / HD. Les filtres à poussière situés en haut, à l'avant, en bas et sur le côté droit permettent une maintenance facile. L'espace de 23 mm pour la gestion des câbles garantit un aspect soigné du PC.



