SYNOLOGY nous propose un nouveau NAS : Le DiskStation DS223.



Le NAS 2 baies Synology DS223 est une solution qui offre tous les outils dont vous avez besoin pour créer une plateforme intuitive et sécurisée permettant de centraliser, d'organiser et de partager vos données.















Contrôler vos données



Réunissez les fichiers de différentes sources dans votre propre cloud privé. Le DS223 simplifie le processus et offre tout ce dont vous avez besoin pour assurer la sécurité et l'organisation de vos données.



Cloud privé sécurisé



Accédez à 36 To de données en tout lieu et à tout moment.1



Centre de sauvegarde simple



Créez des copies de secours de vos documents et fichiers multimédias pour faciliter la récupération.



Fonctionnement efficace



Maintenez une faible consommation d'énergie avec seulement 17,3 W pendant le fonctionnement.



Le cloud privé en toute simplicité



Importez rapidement et facilement des données depuis des PC, des Mac et des périphériques de stockage externes, et synchronisez tous vos périphériques pour une gestion plus fluide des fichiers.



Accès depuis n'importe quel périphérique



Accédez à vos fichiers à partir de PC, Mac, Linux, Chromebook, Android, IOS ou tout périphérique équipé d'un navigateur. Préservez la confidentialité de vos données ou partagez-les facilement à l'aide de liens sécurisés.



Économiser de l'espace de stockage



Activez le mode à la demande pour télécharger des fichiers sur votre PC Windows ou Mac uniquement lorsque vous y accédez. Épinglez les plus importants ou ceux auxquels vous accédez le plus souvent pour une accessibilité hors ligne pratique.



Intégrer au cloud



Synchronisez des fichiers entre votre cloud privé et vos services de cloud public, y compris Google Drive, Dropbox et Microsoft OneDrive. Conservez des copies locales de vos données cloud pour une gestion centralisée et la propriété des données.



Synchroniser entre différents sites



Débarrassez-vous des longs temps d'attente lors du téléchargement ou du chargement de fichiers. Synchronisez-en permanence le contenu entre deux périphériques Synology pour permettre un accès local rapide à n'importe quel emplacement, quelle que soit la quantité de données.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible en date du 27 février 2023. Le prix sera de : 329.90 euros.



SYNOLOGY