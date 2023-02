Nouveau firmware pour le SSD Kingston XS2000 et les clés USB DataTraveler Max.







Un nouveau firmware, numéroté S9800111, est disponible chez Kingston pour le SSD externe USB XS2000 ainsi que pour les clés USB DataTraveler Max.







Si ce firmware S9800111 est daté du 25/12/2022, sa sortie n'a été annoncée par Kingston que début février 2023. D'après le fabricant, la version S9800111 corrige par rapport à la précédente version S9800110 un problème de vitesse USB dont la valeur rapportée était incorrecte. Il n'est toutefois pas précisé s'il s'agit juste d'un problème d'affichage de débit USB par exemple dans le logiciel SSD Manager ou bien si la négociation USB n'était effectivement pas effectuée à la bonne vitesse ce qui aurait entraîné des faibles performances.



Pour information, le SSD nomade XS2000 supporte la norme USB 3.2 Gen 2x2 c'est à dire une bande passante de 10 Gbit/s sur deux lignes (x2) soit 20 Gbit/s au total. Kingston annonce d'ailleurs sur la fiche technique des débits maximum de 2 000 Mo/s tant en lecture qu'en écriture. Pour sa part, la clé USB DataTraveler Max n'exploite que la norme USB 3.2 Gen 2x1 d'où une bande passante théorique deux fois inférieure au XS2000 (10 Gbit/s) avec des débits annoncés par Kingston de 1 000 Mo/s en lecture et 900 Mo/s en écriture.



A noter que cette mise à jour logicielle concerne bien les deux versions de la clé USB DataTraveler Max qui existe avec une connectique USB Type-A (référence DTMAXA) mais aussi avec une connectique USB Type-C (référence DTMAX).



Pour ce qui est du XS2000, les capacités 500 Go, 1 To et 2 To sont compatibles avec ce firmware mais l'édition 4 To n'est pas citée dans les notes de version.



Pour effectuer la mise à jour du firmware de ces deux produits, il suffit d'utiliser le logiciel Kingston SSD Manager.



Téléchargement



- Application Kingston SSD Manager 1.5.2.5 pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



