Western Digital annonce un disque dur de bureau WD Book de 22 To et 44 To.



Pour aider les consommateurs à préserver leur monde numérique en constante évolution, la marque WD de Western Digital étend sa gamme de stockage de bureau My Book. Forte de son héritage en matière d'innovation technologique, la société a lancé son disque grand public de la plus haute capacité avec le disque dur de bureau My Book de 22 To, offrant ainsi aux utilisateurs une plus grande flexibilité pour stocker davantage de ce qu'ils aiment.











"Les consommateurs continuent de générer des données à un rythme rapide. Rien qu'en 2022, le ménage moyen dans le monde entier a généré plus de 20 To de données et nous nous attendons à ce que ce chiffre continue d'augmenter, car les gens continuent de consommer et de créer davantage de données ", a déclaré John Rydning, vice-président de la recherche, Global DataSphere chez International Data Corporation (IDC), un cabinet d'études de marché mondial. "Alors que de nombreuses personnes s'appuient sur le cloud, nous savons que les consommateurs recherchent un stockage local à portée de main pour les aider à préserver et à contrôler facilement leur quantité croissante de données personnelles et professionnelles."











Avec plus de dix appareils connectés dans le foyer américain moyen, les nouvelles solutions haute capacité offrent aux gens un espace significatif pour aider essentiellement à sauvegarder leurs appareils personnels - et peut-être même ceux de leur foyer. Qu'il s'agisse de photos et de vidéos inestimables ou d'une sauvegarde de leurs fichiers et applications professionnels les plus importants, la marque WD cherche à offrir aux gens des solutions qui suivent l'évolution de leurs besoins en matière de stockage de données.



" Avec les multiples appareils utilisés dans notre vie quotidienne, nous avons la possibilité de créer, consommer et générer instantanément des quantités massives de contenu ", a déclaré Susan Park, vice-présidente de la gestion des produits chez Western Digital. "Notre objectif est d'aider les gens à stocker facilement et de manière fiable tout cela".



Le My Book de 22 To offre aux utilisateurs la possibilité de sauvegarder et de préserver des milliers de documents, de photos, de vidéos et d'autres fichiers à partir d'une variété de périphériques de stockage, notamment des disques SSD et HDD portables, des cartes mémoire et des clés USB, en les consolidant dans un emplacement organisé et facile d'accès. Pour ceux qui recherchent des capacités de stockage plus robustes, le My Book Duo est également désormais disponible dans une capacité de 44 To, équipé de disques Western Digital optimisés pour le RAID, prêts à fonctionner à une vitesse et une capacité maximales dès la sortie de la boîte. Le My Book Duo peut être reconfiguré en RAID-1 pour la redondance (mise en miroir des données) ou utilisé comme deux disques indépendants (JBOD) avec le logiciel inclus.



Disponibilité et Prix



Le My Book 22 To est vendu au prix de 600 Dollars et le My Book Duo 44 To au prix de 1 500 Dollars.



TECHPOWERUP