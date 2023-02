Intel lance de nouveaux processeurs Xeon pour stations de travail.



Intel annonce aujourd'hui les nouveaux processeurs Intel Xeon W-3400 et Intel Xeon W-2400 pour stations de travail (nom de code Sapphire Rapids), avec en tête le processeur Intel Xeon w9-3495X, le plus puissant jamais conçu par Intel pour les stations de travail. Conçus pour les créateurs professionnels, ces nouveaux processeurs Xeon offrent des performances massives aux professionnels des médias et du divertissement, de l'ingénierie et de la science des données. Avec une nouvelle architecture de calcul révolutionnaire, des cœurs plus rapides et un nouveau boîtier EMIB (embedded multi-die interconnect bridge), les processeurs des séries Xeon W-3400 et Xeon W-2400 permettent une évolutivité sans précédent pour des performances accrues.







"Depuis plus de 20 ans, Intel s'est engagé à fournir des plateformes de stations de travail de la plus haute qualité - combinant des performances de calcul élevées et une stabilité à toute épreuve - pour les utilisateurs de PC professionnels du monde entier. Notre nouvelle plateforme de station de travail de bureau Intel Xeon est conçue de manière unique pour libérer l'innovation et la créativité des créateurs professionnels, des artistes, des ingénieurs, des designers, des scientifiques de données et des utilisateurs intensifs - elle est conçue pour faire face aux charges de travail les plus exigeantes d'aujourd'hui ainsi qu'aux charges de travail professionnelles de demain. " Roger Chandler, vice-président et directeur général d'Intel, Creator and Workstation Solutions, Client Computing Group.







Pourquoi cela est important : Les processeurs Xeon W-3400 et Xeon W-2400 fournissent la base informatique haut de gamme dont les professionnels d'aujourd'hui ont besoin pour l'avenir de l'informatique. La prise en charge de la mémoire DDR5 RDIMM, de PCIe Gen 5.0 et de Wi-Fi 6E offre aux professionnels les technologies de plate-forme de pointe dont ils ont besoin pour les charges de travail informatiques de demain. En outre, la prise en charge de la technologie d'entreprise Intel vPro, ainsi que de la mémoire ECC et des technologies de fiabilité, de disponibilité et de facilité d'entretien (RAS), permet d'optimiser le temps de fonctionnement de la station de travail afin que les professionnels n'aient pas à s'inquiéter des interruptions du flux de travail.







Ce qu'il offre : Disponible avec jusqu'à 56 cœurs dans un seul socket, le processeur haut de gamme Intel Xeon w9-3495X est doté d'un contrôleur de mémoire repensé et d'un cache L3 plus grand, ce qui permet d'améliorer les performances de 28 % pour un seul fil et de 120 % pour plusieurs fils par rapport à la génération précédente. Et les fréquences opérationnelles allant jusqu'à 4,8 gigahertz avec la technologie Intel Turbo Boost Max 3.0 offrent aux utilisateurs professionnels des performances de calcul incroyables dans les charges de travail quotidiennes.







Les autres caractéristiques de la plate-forme sont les suivantes :



- Jusqu'à 105 mégaoctets de cache L3 pour des performances et une gestion des données accrues.

- Huit canaux de mémoire DDR5 RDIMM permettent une capacité de mémoire allant jusqu'à 4 téraoctets et une bande passante mémoire accrue pour les grands ensembles de données et les charges de travail gourmandes en mémoire.

- La mémoire ECC et les technologies RAS améliorent l'intégrité des données critiques et la fiabilité du système.

- Jusqu'à 112 voies PCIe Gen 5.0 pour CPU sur les processeurs Xeon W-3400 et jusqu'à 64 voies PCIe Gen 5.0 pour CPU sur les processeurs Xeon W-2400 pour des GPU, SSD et cartes réseau multiples offrent aux professionnels une flexibilité de configuration pour répondre à leur prochaine tâche.

- Intel Wi-Fi 6E intégré pour une connectivité réseau de pointe.

- Prise en charge complète de l'overclocking pour les processeurs déverrouillés - y compris les premières fonctions d'overclocking de la mémoire DDR5 XMP 3.0 RDIMM du secteur.

- La 3e génération d'Intel Deep Learning Boost (AMX, Bfloat16) offre une accélération de l'apprentissage profond beaucoup plus efficace pour la formation et l'inférence en intelligence artificielle.

- Les technologies d'entreprise Intel vPro pour les fonctions de sécurité renforcées par le matériel, le contrôle de la version du micrologiciel et la gestion à distance permettent un déploiement facile du système dans l'environnement de l'entreprise.



Quand sera-t-il disponible ? Les processeurs Xeon W-3400 et W-2400 pour stations de travail seront disponibles en précommande le 15 février 2023 auprès des partenaires industriels, et les systèmes seront disponibles à partir de mars 2023. Le prix client recommandé pour la famille de processeurs Intel Xeon W commence à 359 Dollars (Xeon w3-2423) et va jusqu'à 5 889 Dollars (Xeon w9-3495X).



TECHPOWERUP