ASUS nous propose une nouvelle carte mère : La Pro WS W790-ACE.



Oui, vous avez bien lu, ASUS n'a pas lancé aujourd'hui une seule, mais deux cartes mères basées sur la technologie W790 LGA-4677, à savoir la Pro WS W790-Sage SE et la Pro WS W790-Ace. La principale différence est que la Sage prend en charge jusqu'à sept emplacements PCIe 5.0 x16 - dont un x8 électriquement - et est conçue pour la série Xeon W-3400, tandis que l'Ace prend en charge cinq emplacements PCIe 5.0 x16 et est à son tour conçue pour la série Xeon W-2400. L'un des inconvénients de ces cartes est qu'elles risquent de ne pas s'intégrer dans un boîtier ATX standard, car la Sage suit le facteur de forme SSI-EEB et la Ace le facteur de forme SSI-CEB, qui sont toutes deux un peu plus larges qu'une carte mère ATX et avec des trous de montage différents.











La Pro WS W790-ACE dispose également de huit emplacements DIMM DDR5 qui fonctionnent en quadricanal et prennent en charge jusqu'à 2 To de RAM si des R-DIMM ECC sont utilisés. En outre, ASUS a équipé la carte Ace d'une paire d'emplacements PCIe 4.0 M.2, un emplacement 2280 et un emplacement 22110, de quatre ports SATA, de trois ports SAS minces, d'une interface Marvell 10 Gbps et d'une interface Intel 2,5 Gbps Ethernet, d'un seul port USB Type-C Gen 2x2 20 Gbps à l'arrière et d'un connecteur interne pour un deuxième port monté dans le boîtier. Enfin, la carte dispose de quatre ports USB 3.2 Gen 2 10 Gbps Type-A à l'arrière et d'un connecteur pour deux autres ports, ainsi que de huit ports USB 2.0 à l'arrière et d'une solution audio basée sur Realtek S1220A avec sortie S/PDIF optique.











La Pro WS W790-Sage SE, SE étant l'abréviation de Special Edition, prend en charge la mémoire à huit canaux sur autant d'emplacements, mais est toujours limité à 2 To de RAM. Ici, tous les emplacements M.2 sont de type 22110 et deux des trois emplacements prennent en charge PCIe 5.0, tandis que le troisième est PCIe 4.0. Les ports SATA sont passés de quatre à huit, mais les ports SAS ont été réduits de trois à deux. ASUS a également ajouté deux ports Ethernet 10 Gbps alimentés par du matériel Intel, ainsi qu'un emplacement M.2 pour un module Wi-Fi en option. La prise en charge d'un port USB-C 20 Gbps monté sur le boîtier a disparu au profit d'un port 10 Gbps, bien que l'arrière de la carte bénéficie d'un port USB-C supplémentaire, même s'il n'est qu'à 10 Gbps, tandis que tous les ports USB 2.0, sauf deux, restent. Ici, ASUS a également ajouté un contrôleur de gestion à distance Aspeed AST2600, avec son propre port Ethernet et VGA dédié.



ASUS n'a pas communiqué de prix pour ces nouvelles cartes et aucun modèle n'est disponible sur le site web d'ASUS au moment de la publication de cette news.



TECHPOWERUP