Un plugin intelligent active le DLAA dans ces jeux supportés par le DLSS pour des graphismes plus nets.



Très bien, lecteur, êtes-vous prêt à être confus ? DLSS est le Deep Learning Super Sampling de NVIDIA. Il se présente sous deux formes principales : La mise à l'échelle DLSS 2 et la génération d'images DLSS 3. Malgré le nom, aucun des deux n'est en fait un "super-échantillonnage". Il s'agit plutôt d'un "sur-échantillonnage" ; le DLSS 2 le fait dans l'espace et le DLSS 3 dans le temps. Cependant, la DLL de DLSS 2 est maintenant passée dans les versions 3.x, mais il ne faut pas la confondre avec DLSS 3 ou la génération d'images.







Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, la DLL DLSS 3.1.1 dont nous disposons comprend en fait tous les profils antérieurs de DLSS 2. Cela signifie que vous pouvez basculer entre différents préréglages pour l'upscaling DLSS dans une application sans avoir à changer de DLL. C'est plutôt pratique, mais bien sûr, le jeu doit avoir cette fonction intégrée. C'est là que DLSSTweaks entre en jeu.







En plus de la possibilité de choisir votre préréglage DLSS, une fonction normalement effectuée par le développeur du jeu et cachée aux yeux des joueurs, DLSSTweaks vous permet également de forcer l'activation de DLAA dans la plupart des jeux qui prennent en charge l'upscaling DLSS. La DLAA est essentiellement une mise à l'échelle DLSS 2 exécutée à la résolution native. En pratique, il s'agit essentiellement d'une forme d'anticrénelage temporel, bien que NVIDIA affirme qu'il est meilleur que les solutions TAA typiques.







Cela dit, nous avons déjà testé la DLAA dans quelques jeux, notamment Deep Rock Galactic, Monster Hunter Rise et, plus récemment, Hogwarts Legacy. Si vous n'utilisez pas l'upscaling DLSS, la DLAA a un impact assez faible sur les performances, probablement parce qu'elle fonctionne sur les cœurs tenseurs du GPU. Si vous aimez l'anti-crénelage temporel, il est parfait. Il est certainement meilleur que les autres options d'anti-crénelage temporel de ces jeux. NVIDIA propose une liste de tous les jeux avec DLSS ou DLAA ici.







Si vous souhaitez vous amuser avec DLSSTweaks, n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'un simple mod de mise à niveau. Comme d'autres mods graphiques multi-jeux tels que ReShade et SpecialK, vous devrez jouer un peu avec en modifiant un fichier de configuration si vous voulez en tirer le meilleur parti. L'application dispose d'une documentation complète, alors n'hésitez pas à la lire avant. Vous pouvez trouver DLSSTweaks sur Github.



