Obtenez STAR WARS Jedi : Survivor avec certains processeurs AMD Ryzen 7000 Series.



AMD annonce la dernière offre groupée de jeux de la série AMD Ryzen 7000 - obtenez une copie de STAR WARS Jedi : Survivor lorsque vous achetez certains processeurs AMD Ryzen 7000. Affrontez les ténèbres dans STAR WARS Jedi : Survivor sur un système équipé d'un processeur AMD Ryzen 7000 Series.







Voici une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



AMD Ryzen série 7000



Découvrez des performances de jeu révolutionnaires avec jusqu'à 16 cœurs et 32 threads, des fréquences de boost jusqu'à 5,7 GHz et 80 Mo de mémoire intégrée sur un processeur AMD Ryzen 7000 Series. Du rendu 3D à l'exportation de fichiers vidéo massifs, concevez et livrez rapidement avec la vitesse et le stockage PCIe 5.0, avec des accélérateurs vidéo dédiés.



Processeurs AMD Ryzen éligibles



- AMD Ryzen 9 7950X,

- AMD Ryzen 9 7900X,

- AMD Ryzen 9 7900,

- AMD Ryzen 7 7700X,

- AMD Ryzen 7 7700,

- AMD Ryzen 5 7600X,

- AMD Ryzen 5 7600.



Pour en savoir plus sur le pack de jeux STAR WARS Jedi : Survivor AMD Ryzen 7000 Series, rendez-vous sur AMD.com.



Offre disponible uniquement chez les détaillants participants. 18 ans et plus uniquement. Après l'achat, le produit doit être installé sur le système où le code promotionnel sera utilisé. Nul là où la loi l'interdit. Des limitations de résidence et autres s'appliquent. Conditions complètes de l'offre sur http://www.amdrewards.com/terms.



VORTEZ