ASUS nous propose un nouvel écran PC : Le TUF Gaming VG32UQA1A.



Le moniteur de jeu TUF Gaming VG32UQA1A 4K UHD de 31,5 pouces présente un taux de rafraîchissement overclock 160 Hz d'une rapidité fulgurante. Sa combinaison intelligente des technologies Display Stream Compression (DSC), ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync) et AMD FreeSync™ Premium permet des jeux d'une fluidité incomparable sur PC. Les joueurs sur console peuvent aussi avoir leur dose, car le TUF Gaming VG32UQA1A prend en charge les visuels jusqu'à 4K 120 Hz via HDMI® 2.1 sans sous-échantillonnage chromatique. En outre, il répond aux normes de conformité DisplayHDR™ 400 et dispose d'un gamut sRGB de 120 % pour offrir des couleurs et un contraste exceptionnels.



















Avec une entrée HDMI 2.1, l'écran est capable d'afficher 4K/120Hz avec les dernières consoles de jeu comme la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Cet écran de jeu comprend également une technologie de synchronisation avancée comme AMD FreeSync Premium, Extreme Low Motion Blur Sync, ASUS Variable Overdrive et Shadow Boost pour une meilleure visibilité dans les zones sombres. Il comprend également le mode GamePlus qui fournit aux joueurs une variété d'aides à la visée, de chronomètres, de compteurs de FPS et plus encore. En outre, l'écran est également livré avec sept modes prédéfinis dans la fonction GameVisual.



Le TUF Gaming VG32UQA1A a une luminosité de 400cd/m2 (450cd/m2 peak) et un rapport de contraste de 2,500:1, ce qui le rend parfait pour tous vos besoins de jeu. L'interface comprend HDMI 2.1 x 2, DisplayPort 1.4 DSC x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A hub x 2, et les haut-parleurs ont une sortie de 2W x 2. L'écran est monté avec un pas VESA de 100 x 100 mm, et a un réglage d'inclinaison de -5 à 15°. Les dimensions extérieures sont de 716 mm de largeur, 214 mm de profondeur, 496 mm de hauteur, et il pèse 7,5 kg.



En conclusion, le TUF Gaming VG32UQA1A est un must-have pour les joueurs qui sont à la recherche d'un écran performant avec une expérience de jeu fluide. Donc, si vous recherchez un écran qui vous offre toutes les dernières technologies et fonctionnalités de jeu, le TUF Gaming VG32UQA1A est le choix parfait pour vous.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D