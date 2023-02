AMD nous propose les RADEON SOFTWARE Adrenalin Edition : 23.2.1. WHQL.



AMD a publié aujourd'hui ses premières mises à jour de pilotes depuis plus de deux mois pour les séries Radeon RX 6000 et RX 5000, les Adrenalin 23.2.1 WHQL. Les pilotes introduisent l'optimisation pour "Forspoken", avec une amélioration des performances de 7% en 4K avec un GPU RX 6950 XT, et l'optimisation pour "Dead Space" (2023). Les pilotes introduisent également le compilateur IREE utilisant l'interface MLIR sur Vulkan, et une poignée de nouvelles extensions de l'API Vulkan. Les pilotes rattrapent également les deux derniers mois d'optimisations qui n'ont été publiées que pour la série RX 7000, couvrant Marvel's Spider-Man Remastered, Hogwarts Legacy, et certaines améliorations des performances des jeux publiés au cours des six derniers mois.











Parmi les problèmes corrigés avec cette version, citons l'erreur "Delayed Write Failed" remarquée dans Windows 11 22H2, les performances de SpaceEngine inférieures aux prévisions, la corruption de l'affichage dans la section Points Shop de Steam, la lecture de YouTube avec Enhanced Sync sur certains GPU de la série RX 6000, les plantages de jeux remarqués avec Door Kickers 2, Baldur's Gate (Vulkan), Emergency 4 et Sea of Thieves. Ces pilotes unifient le tronc des versions des pilotes, couvrant les séries RX 400, RX 500, RX Vega, RX 5000, RX 6000 et RX 7000.



Soutien pour :



Forspoken



- Jusqu'à 7% d'augmentation des performances pour Forspoken @ 4k, en utilisant le logiciel AMD : Adrenalin Edition 23.2.1 sur le GPU Radeon ️ RX 6950XT, par rapport à la version précédente du pilote logiciel 22.11.2 RS-524.

- Dead Space.

- Compilateur IREE utilisant l'interface MLIR sur Vulkan.

- Extensions Vulkan supplémentaires. Cliquez ici pour plus d'informations.

- Les GPU de la série Radeon RX 6000 prennent désormais en charge les capacités de streaming nouvellement introduites, notamment le basculement du pré-filtre, la fonction de pré-analyse et la technologie CAML.

- Une nouvelle version d'AMD Link améliore la connectivité globale sur tous les produits Radeon pris en charge, série RX 400 et plus récents, afin que vous puissiez jouer de n'importe où sur pratiquement tous les appareils.

- Boostez vos performances avec AMD Software - lisez le dernier blog ICI et découvrez comment ce pilote nouvellement unifié offre des gains de performance depuis le lancement de Windows 11.



Optimisations de jeux



- Jusqu'à 4% d'augmentation des performances pour Marvel's Spider-Man Remastered @ 4k, en utilisant le logiciel AMD : Adrenalin Edition 23.2.1 sur le GPU Radeon ️ RX 6950XT, par rapport à la version précédente du pilote logiciel 22.11.2 RS-518.

- Jusqu'à 3% d'augmentation des performances pour Sniper Elite 5 @ 4k, en utilisant le logiciel AMD : Adrenalin Edition 23.2.1 sur le GPU Radeon ️ RX 6950XT, par rapport à la version précédente du pilote logiciel 22.11.2 RS-519.

- Jusqu'à 6% d'augmentation des performances pour Shadow of the Tomb Raider @ 4k, en utilisant le logiciel AMD : Adrenalin Edition 23.2.1 sur le GPU Radeon ️ RX 6950XT, par rapport à la version précédente du pilote logiciel 22.11.2 RS-520.

- Jusqu'à 7% d'augmentation des performances pour Quake II RTX @ 4k, en utilisant le logiciel AMD : Adrenalin Edition 23.2.1 sur le GPU Radeon ️ RX 6950XT, par rapport à la version précédente du pilote logiciel 22.11.2 RS-521.

- Jusqu'à 4% d'augmentation des performances pour Hitman 3 @ 4k, en utilisant le logiciel AMD : Adrenalin Edition 23.2.1 sur le GPU Radeon ️ RX 6950XT, par rapport à la version précédente du pilote logiciel 22.11.2 RS-522.

- Jusqu'à 6% d'augmentation des performances pour Marvel's Guardians of the Galaxy @ 4k, en utilisant le logiciel AMD : Adrenalin Edition 23.2.1 sur le GPU Radeon ️ RX 6950XT, par rapport à la version précédente du pilote logiciel 22.11.2 RS-523.

- Jusqu'à 19% d'augmentation des performances pour F1 2022 @ 4k, en utilisant le logiciel AMD : Adrenalin Edition 23.2.1 sur le GPU Radeon ️ RX 6950XT, par rapport à la version précédente du pilote logiciel 22.11.2 RS-525.

- Jusqu'à 9% d'augmentation des performances pour DOOM Eternal @ 4k, en utilisant le logiciel AMD : Adrenalin Edition 23.2.1 sur le GPU Radeon ️ RX 6950XT, par rapport à la version précédente du pilote logiciel 22.11.2 RS-526.

- Jusqu'à 4% d'augmentation des performances pour Borderlands 3 @ 4k, en utilisant le logiciel AMD : Adrenalin Edition 23.2.1 sur le GPU Radeon ️ RX 6950XT, par rapport à la version précédente du pilote logiciel 22.11.2 RS-527.

- Jusqu'à 4% d'augmentation des performances pour Hogwarts Legacy @ 4K en utilisant le logiciel AMD : Adrenalin Edition 23.2.1 sur les GPU Radeon ️ RX 6950 XT et Radeon 7900 XTX, par rapport à la version précédente du pilote logiciel (22.11.2 pour 6950 XT, 23.1.2 pour 7900 XTX) RS-530.



Problèmes corrigés



- Le logiciel AMD : Adrenalin Edition peut ne pas se lancer avec le message d'erreur "Delayed Write Failed" sur Microsoft Windows 11 version 22H2.

- Des performances et des temps de chargement médiocres peuvent être observés en jouant à SpaceEngine.

- Une corruption peut être observée lors du défilement de la boutique de points dans STEAM sur les GPU de la série Radeon RX 6000.

- Une baisse de performance peut être observée lors de la lecture de Fortnite et YouTube avec Enhanced Sync activé sur certains produits graphiques AMD tels que l'AMD Radeon RX 5700 XT.

- Une corruption ou un crash du jeu peut être observé en jouant à Door Kickers 2.

- Des textures manquantes ou vacillantes peuvent être observées dans le jeu Emergency 4.

- Un crash de l'application peut être observé lors du lancement de Baldur's Gate 3 en utilisant l'API Vulkan sur les GPU de la série Radeon RX 7000.

- Des bégaiements peuvent être observés en jouant à Sea of Thieves sur les GPU de la série Radeon RX 6000 et plus.

- Des corruptions peuvent être observées en jouant à Battlefield 4 avec les paramètres de qualité du post-traitement définis sur élevé ou ultra sur les GPU Radeon RX 6000 et les séries supérieures.

- Du feuillage blanc peut être observé en jouant à L'héritage de Poudlard sur les GPU de la série Radeon RX 7000.

- Un bégaiement intermittent du système ou un scintillement de l'interface utilisateur peut se produire lorsque deux vidéos sont lues simultanément à l'aide de navigateurs basés sur chrome sur certaines configurations multi-écrans.



Pour les télécharger : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP