GELID annonce le refroidisseur SSD IceCap Pro M.2.



L'innovateur technologique GELID Solutions présente le nouveau kit de refroidissement pour SSD M.2 IceCap Pro, un produit de la ligne de produits GAMER de GELID Solutions. IceCap Pro est conçu pour augmenter les performances, prolonger la durée de vie du stockage et garder votre SSD M.2 au frais. Des coussinets thermiques haute performance, un ventilateur PWM actif, un contact direct amélioré entre les caloducs, un nouveau dissipateur thermique en aluminium et un montage sécurisé, voilà ce qui fait passer l'IceCap au niveau Pro.















Tout cela pour assurer au contrôleur SSD de type M.2 et aux circuits intégrés de mémoire, une dissipation optimale de la chaleur et une température de fonctionnement considérablement réduite. Il est livré avec un dissipateur de chaleur de 73 x 24 x 16,6 mm et un poids de 56 g. Il comprend également un ventilateur PWM de 20 mm avec 12000 RPM pour un refroidissement actif. GELID Solutions offre une garantie de 2 ans. "Gardez votre SSD au frais et à la vitesse de l'éclair !", a déclaré Gebhard Scherrer, directeur des ventes de GELID Solutions Ltd. IceCap Pro a un MSRP de 16 USD ou 16 euros. Pour plus d'informations, visitez le site de GELID Solutions.



TECHPOWERUP