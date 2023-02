PSA : Corrosion sur le bloc VRM du ROG Z690 Formula d'ASUS, la société reste silencieuse.



J'ai utilisé la carte mère ASUS ROG Z690 Formula dans toutes mes récentes revues de blocs d'eau pour CPU, et je l'ai également détaillée ici pour un article spécifique sur le bloc de pontage VRM d'EK. Alors que la carte a atteint son statut de fin de vie chez ASUS en interne, les clients de la société commencent tout juste à rencontrer des problèmes. L'argument de vente unique de la carte est qu'elle est livrée avec une solution thermique VRM hybride CrossChill EK III en option, qui est effectivement un bloc d'eau pour vos VRM afin de les garder au frais à tout moment. En se basant sur la publicité officielle d'ASUS concernant le "nickelé" et l'implication d'EK, tout le monde a supposé que le matériau utilisé était du cuivre nickelé, mais il s'avère qu'il s'agit de quelque chose de différent, très probablement de l'aluminium nickelé.











Ce n'est pas la première fois qu'ASUS rate le mélange de matériaux dans ses produits de refroidissement par eau. La première génération de blocs VRM de la carte mère ROG Formula utilisait de l'aluminium plaqué qui a introduit de la corrosion lorsqu'il a été ajouté à une boucle de refroidissement par eau qui a des composants en cuivre, laiton et acier ailleurs. Le mélange de métaux dans une boucle de refroidissement par eau est une mauvaise idée et entraîne une corrosion galvanique due à la différence de potentiel électrochimique des métaux. Le bloc peut se décaper et des écailles/chutes peuvent entrer dans la boucle pour créer une réaction de plus en plus mauvaise avec le liquide de refroidissement utilisé. Cela peut conduire à des canaux bloqués et même à une défaillance de la pompe en raison des matériaux corrodés qui bloquent la roue.







De multiples rapports sur les communautés de watercooling ont été publiés au cours des deux derniers mois au sujet du bloc VRM dans le ASUS Z690 Formula montrant des signes clairs de corrosion. Des mois se sont écoulés sans aucune déclaration officielle de la part d'ASUS ou d'EK et il a fallu attendre une dizaine de jours pour qu'un post plus populaire obtienne finalement assez de traction pour faire avancer le problème. Plus tôt dans la journée, EK a envoyé un e-mail aux clients qui ont acheté le VRM Bridge pour la carte mère, pour enfin reconnaître l'utilisation de métaux mélangés dans le bloc VRM. Cette révélation rend le bloc incompatible avec tout bloc CPU à base de cuivre et même le pont VRM qui relie les deux.







Voici le contenu complet de l'email d'EK, qui nous a été fourni par un lecteur de TPU concerné :



Cher et précieux client EK,



Nous avons le regret de vous informer que la carte mère ASUS ROG MAXIMUS Z690 FORMULA est incompatible avec notre solution EK-Quantum² VRM Bridge ROG Maximus Z690 Formula, ainsi qu'avec les autres produits EK à base de cuivre.



Nous avons développé la solution VRM Bridge à distribution de liquide pour aider nos utilisateurs à tirer pleinement parti des cartes mères dotées de la solution thermique hybride VRM CrossChill EK III en connectant n'importe quel bloc d'eau pour CPU EK-Quantum Velocity² directement aux ports d'eau thermique VRM.



Malheureusement, EK et ASUS ont découvert le problème de la corrosion du bloc VRM. Nous travaillons déjà en étroite collaboration pour résoudre ce problème et offrir un soutien à tous les clients concernés.



ASUS prépare une solution thermique VRM hybride de remplacement adéquate pour toutes les personnes concernées par ce problème. N'hésitez pas à contacter votre équipe de support ASUS locale pour toute information complémentaire.



Entre-temps, EK et ASUS améliorent les processus de collaboration et les garde-fous de développement afin de garantir que tous les futurs produits dépassent les attentes de nos clients.



Nous sommes sincèrement désolés pour tout inconvénient que cela pourrait vous causer.



Nous vous remercions pour votre compréhension,

L'équipe EK







TECHPOWERUP