ALPENFOHN nous propose de la nouvelle pâte thermique : La Blitzeis.



Blitzeis! Faites attention à la fraîcheur maximale de votre système immédiatement après la première utilisation. Grâce à sa conductivité thermique extrême de 15,2 W/mK, c'est la pâte thermique idéale pour tous ceux qui veulent une performance maximale. Les nombreux accessoires permettent une application facile et propre. Le Grease Pass est votre ticket pour des températures basses permanentes dans votre système. Le Blitzeis peut être utilisé sur l'aluminium et le cuivre, il est électroniquement non-conducteur et se caractérise par une stabilité de longue durée. Le contenu de l'emballage de 2 g est suffisant pour une multiple utilisation.



















Vue d'ensemble :



- Performances extrêmes grâce à une conductivité thermique très élevée,

- Convient parfaitement à toutes les applications professionnelles,

- Stabilité à long terme,

- Application simple et propre grâce aux nombreux accessoires,

- Non-conducteur électrique,

- Nanotechnologie.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



ALPENFOHN