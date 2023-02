QuantumENGINE 1.13 supporte les casques JBL Quantum 360P, 360X, 910P et 910X.







La marque JBL, filiale de la société Harman elle-même rachetée par Samsung en 2017, a mis en ligne le pack logiciel QuantumENGINE en version 1.13. Le QuantumENGINE comprend un pilote USB et une interface graphique pour configurer depuis un ordinateur les fonctionnalités audio de certains casques, écouteurs et micros JBL de la gamme Quantum destinée aux gamers.







Si les notes de version du QuantumENGINE 1.13 n'ont pas encore été publiées, d'après nos constatations, les nouveaux casques audio sans fil JBL présentés en janvier durant le salon CES 2023 sont désormais supportés même s'ils ne devraient pas être disponibles avant mars 2023.



Il s'agit des modèles suivants :



- Quantum 360P Console Wireless,

- Quantum 360X Wireless for Xbox,

- Quantum 910P Console Wireless,

- Quantum 910X Wireless for Xbox.



Comme leur nom l'indique, ces casques sont spécialement conçus pour les consoles de jeu. Ils disposent par exemple d'une balance Game/Chat mais aussi de la technologie DualSOURCE pour prendre un appel durant une partie de jeu. Le 910X bénéficie, lui, du mode de spatialisation QuantumSPATIAL 360 qui permet de suivre les mouvements de tête du joueur.



Les modèles 360P/910P (suffixe P) sont optimisés pour les consoles Sony PlayStation alors que les 360X/910X (suffixe X) se destinent aux consoles Microsoft Xbox grâce au support de leur protocole de communication sans fil propriétaire. Tous ces casques supportent en revanche aussi bien les consoles Nintendo Switch que les PC/Mac via une liaison Bluetooth ou Wi-Fi 2,4 GHz.



Évidemment, les casques JBL Quantum plus anciens restent parfaitement supportés par le pilote QuantumENGINE comme les références 300, 350, 400, 600, 610, 800, 810, 910, ONE mais aussi le microphne Stream et les écouteurs TWS.



Téléchargement



- Drivers JBL QuantumENGINE 1.13.0.1615 WHQL pour Windows 7/10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



