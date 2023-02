La fuite des spécifications du NVIDIA GeForce RTX 4060 suggère un AD107 entièrement activé avec une faible mémoire.



Lorsque le GeForce RTX 3060 a été lancé avec 12 Go de RAM vidéo, NVIDIA a fait un choix judicieux. En raison du bus mémoire de 192 bits de cette puce, NVIDIA avait la possibilité de lancer soit 6 Go soit 12 Go de mémoire. Cela a conduit à une situation délicate où les GeForce RTX 3060 Ti, RTX 3070, RTX 3070 Ti, et même la RTX 3080 avaient toutes moins de mémoire vidéo à bord que la 3060.







Eh bien, la maladresse continue, apparemment, parce que si la dernière fuite de kopite7kimi est exacte, le GeForce RTX 4060 aura seulement 8 Go de RAM vidéo à bord. Les autres spécifications pertinentes comprennent le type de mémoire et l'horloge - GDDR6 à 18 Gbps - ainsi que la nouvelle que le RTX 4060 utilisera un minuscule die AD107 avec 3072 shaders et 24 MB de cache L2. Le divulgateur affirme que NVIDIA vise un budget énergétique de 115W avec cette carte.







Les spécifications sont légèrement suspectes car elles sont presque identiques à celles du GPU mobile GeForce RTX 4060, jusqu'au nombre de shaders et au budget énergétique. Les seules différences sont que la partie mobile, qui sort la semaine prochaine, fonctionne avec une mémoire 16 Gbps moins cadencée, et que les spécifications divulguées pour le RTX 4060 de bureau n'ont que 24 Mo de cache L2.



Cela impliquerait normalement un bus mémoire de 96 bits, ce qui n'a guère de sens si l'on considère que la partie mobile a un bus de 128 bits avec les 32 Mo de cache L2 attendus. En d'autres termes, il y a quelque chose qui ne colle pas ici selon nos calculs ; soit la carte de bureau a un bus mémoire de 96 bits très étroit - notez que kopite7kimi ne donne pas de détails sur cette spécification - soit le nombre de shaders n'est pas tout à fait correct.







Pour clarifier, sur la plupart des autres cartes de la gamme Ada, la capacité du cache L2 est liée à la largeur du bus mémoire : 8 mégaoctets de L2 par canal mémoire 32 bits GDDR6(X). La seule carte où ce n'est pas le cas est la GeForce RTX 4090, et c'est parce qu'elle est réduite par rapport à l'AD102 complète qui, selon les rumeurs, devrait se retrouver dans une future carte "Titan Ada" ou "RTX 4090 Ti". En gardant cela à l'esprit, il est possible que NVIDIA ait simplement désactivé une partie du cache L2, sans que les autres composants soient affectés.



La seule autre partie notable de la fuite est la nouvelle que la GeForce RTX 4060 utilisera le design de la carte PG190. Cela confirme la tendance d'Ada à être compatible avec Ampère, puisque la carte PG190 est utilisée depuis un certain temps déjà sur les GeForce RTX 3050, RTX 3060 et les GPU de la série A de RTX. Si ce n'est pas cassé, il ne faut pas le réparer, nous supposons.



Malheureusement, kopite7kimi ne donne aucun indice sur la date à laquelle nous pourrions voir le plus petit GPU Ada sur le bureau, mais il n'y a aucune raison réelle pour que NVIDIA ne puisse pas le lancer dès la semaine prochaine, avec les parties mobiles. Cela nous semble peu probable, cependant. Nous nous attendons à une annonce dans un mois ou deux, suivie d'une sortie quelques semaines plus tard. Nous en ferons état ici, bien sûr, alors restez à l'écoute pour cette information lorsqu'elle sera disponible.



