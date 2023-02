Le chipset ASUS ROG Strix X670E-I se trouve sur un circuit imprimé M.2.



Le chipset haut de gamme X670E pour carte mère d'AMD associe deux puces Promontory 21 qui travaillent ensemble pour offrir une solution unique. Avec les cartes mères ATX de taille normale, le fait d'avoir deux puces pour former un chipset ne pose aucun problème, car il y a beaucoup de place sur le PCB. En revanche, sur les cartes mères Mini-ITX, il est difficile d'intégrer deux puces Promontory 21 car la surface du circuit imprimé est limitée. Pour lutter contre cela, ASUS a introduit une solution intéressante pour résoudre le problème et permettre à la société de livrer le chipset haut de gamme X670E dans un facteur de forme Mini-ITX. Grâce aux découvertes d'UNIKO's Hardware, nous examinons la solution intéressante utilisée par ASUS pour résoudre ce problème.















Au lieu de deux puces Promontory 21 côte à côte, l'une est placée directement sur la carte mère, tandis que l'autre est fixée verticalement par le slot PCIe M.2. Ci-dessous, les photos du chipset et la mise en évidence montrent comment il se présente démonté.



TECHPOWERUP