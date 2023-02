CORSAIR inaugure les nouveaux casques gaming HS65 et HS55 WIRELESS.



MILPITAS, CA, 13 février 2023 – CORSAIR (NASDAQ : CRSR), fabricant mondial leader d’équipements hautes performances pour les joueurs et les créateurs de contenu, lance aujourd'hui un nouveau venu dans sa célèbre gamme de casques gaming HS : le HS65 WIRELESS. Ce casque léger et tendance offre deux façons de se connecter à vos jeux, par le biais de la technologie sans fil 2,4 GHz à faible latence ou du Bluetooth, ce qui vous permet d’écouter votre son sur tous vos systèmes et appareils de votre choix. Disponible en noir ou en blanc, le HS65 WIRELESS offre une personnalisation audio avancée avec Sonarworks SoundID, pour un son qui s'adapte à vos exigences.







Le HS65 WIRELESS crée un son personnel dynamique grâce à la technologie Sonarworks SoundID intégrée. Facilement accessible dans le logiciel CORSAIR iCUE, SoundID utilise un test sonore rapide pour déterminer vos préférences d’écoute personnelles et ainsi créer un profil d’égalisation audio personnalisé qui affine votre expérience audio. Combinez cela avec le son surround Dolby Audio 7.1 sur PC et Mac, et vous obtenez un son de qualité professionnelle, sans payer le moindre supplément.







Avec le HS65 WIRELESS, vous pouvez jouer et écouter du son en toute liberté, avec une autonomie de 24 heures pour poursuivre vos sessions de jeu sans vous soucier de la durée de vie de votre casque. Le système Bluetooth supplémentaire permet de discuter, de passer des appels téléphoniques et d’écouter le son des jeux sur encore plus de périphériques. Grâce à un micro omnidirectionnel qui capte clairement votre voix avec une latence sans fil quasi nulle, vous pouvez interagir avec les jeux et les personnes avec qui vous jouez, de manière aussi fiable que jamais.



La qualité et la fiabilité s'étendent au design distinctif du HS65 WIRELESS, qui présente une construction robuste en aluminium renforcé et des oreillettes avec une structure en nid d’abeille. Les coussinets en mousse à mémoire de forme en similicuir et le bandeau rembourré contribuent à créer une expérience d’écoute exquise que vous voudrez revivre encore et encore. Pesant seulement 275 g, le HS65 WIRELESS épouse naturellement la forme de votre tête lorsque vous vous asseyez et vous détendez en jouant et écoutant de la musique.



Avec un son immersif et une structure incroyablement légère, le HS65 WIRELESS vous immerge dans le jeu avec un son sans fil que vous pouvez apprécier toute la journée et toute la nuit.



Lancement du casque HS55 WIRELESS







Le HS55 WIRELESS sort également aujourd'hui. Il offre un poids plume de 266 g, des options de connexion sans fil à faible latence et une longue autonomie. Avec le son surround Dolby Audio 7.1 et un confort supérieur tout au long de la journée, vous pouvez profiter d’un son exceptionnel, sans fil.



Disponibilité, garantie et tarifs



Les casques gaming CORSAIR HS65 WIRELESS et HS55 WIRELESS sont disponibles dès maintenant sur la boutique en ligne de CORSAIR et auprès des distributeurs et des revendeurs agréés du réseau mondial CORSAIR.



Les casques gaming CORSAIR HS65 WIRELESS et HS55 WIRELESS bénéficient d'une garantie de deux ans, et sont secondés par le réseau d’assistance clientèle mondial de CORSAIR.



Les Prix :



- CORSAIR HS65 WIRELESS : 139.99 euros.

- CORSAIR HS55 WIRELESS : 119.99 euros.



Pour en savoir plus : CORSAIR HS65 WIRELESS.



Pour en savoir plus : CORSAIR HS55 WIRELESS.



CORSAIR