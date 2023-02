La RTX4060 pour PC portable testé !



Le lancement des GPU NVIDIA RTX 4070/4060/4060 n'est pas prévu avant le 22 février, date à laquelle il faut s'attendre à recevoir des critiques sur ces cartes.







Il semble qu'un critique ait pris les devants en publiant en avance son test de l'ordinateur portable RTX 4060. Un ordinateur portable chinois ThunderRobot Zero, équipé d'un processeur Intel Core i9-13900HX et d'un GPU GeForce RTX 4060 Laptop, a été utilisé pour un test de jeu rapide.



À en juger par la vidéo, il s'agit du modèle full-fat (appelé Max-P) avec un TDP configuré à 140W avec NVIDIA Dynamic Boost. Il s'agit donc de la mise en œuvre complète de ce GPU particulier, ce qui signifie dans ce cas AD107 avec 3070 cœurs CUDA.



Il s'agit d'un GPU d'entrée de gamme utilisant la plus petite puce de toute la série NVIDIA Ada Lovelace. De plus, il est relié à un bus mémoire de 128 bits, ce qui peut limiter les performances dans certains cas.







Le critique a testé le GPU RTX 4060 dans 3DMark TimeSpy, où la carte a atteint un score de 10359 points graphiques. Cela signifie que la carte est 23% plus rapide que la RTX 3060 de dernière génération basée sur l'architecture Ampère.







La carte a également été testée dans divers jeux, comme Assassin's Creed ou Tomb Raider, où ce modèle a montré un niveau de performance supérieur à celui de la carte graphique RTX 3060 12GB de bureau :







À la résolution 2K (1440p), la RTX 4060 a montré un niveau de performance similaire à celui du GPU pour ordinateur portable RTX 3070 Ti :











Le GPU mobile RTX 4060 (AD107) peut donc concurrencer les cartes mobiles RTX 30 haut de gamme de la dernière génération et les solutions de bureau de milieu de gamme comme la RTX 3060. Ce GPU n'est cependant pas conçu pour les jeux haut de gamme, et la résolution 2K est probablement le maximum que le bus mémoire permet. D'après ce que l'on peut voir, il devrait être une option convenable pour les jeux 1080p avec une qualité de texture accrue, d'autant plus qu'il dispose de 8 Go de VRAM.



Voici la fiche technique :







NVIDIA s'apprête à lancer ses GPU RTX 4050/4060/4070 la semaine prochaine, le 22 février 2023 pour être exact.



Voici la vidéo du test de cette carte graphique : Cliquez ICI.



