Le SDK NVIDIA DLSS 3.10 peut rester à jour si le développeur de jeux le souhaite.



NVIDIA a publié un nouveau kit de développement logiciel pour DLSS (Deep Learning Super Sampling). Il s'agit de la première mise à jour du SDK NVIDIA depuis la sortie de la version 2.4.0 en mars 2022. Elle ajoute quelques fonctionnalités et fournit un guide actualisé aux développeurs qui souhaitent activer le DLSS dans leurs jeux.







L'équipe de développement de NVIDIA DLSS a fourni de nouveaux échantillons pour les applications Linux et Windows ainsi qu'une nouvelle bibliothèque DLSS précompilée qui pourrait désormais être utilisée par les jeux. Le kit énumère quelques nouvelles fonctions intéressantes qui seront désormais disponibles pour les développeurs de jeux.







La plus importante est la possibilité de maintenir DLSS à jour. Une fonction appelée "NVSDK_NGX_UpdateFeature" permettra aux développeurs de jeux de demander la dernière mise à jour OTA (Over-the-Air) pour la bibliothèque DLSS, si la fonction est appelée. Cette fonction ne fonctionnera pas automatiquement si elle n'est pas implémentée par les développeurs de jeux.



Si le support de cette fonction se généralise, cela signifie que NVIDIA sera en mesure de fournir des mises à jour DLSS incrémentielles dans de nombreux jeux. Mais cela signifie également que les tests de jeux deviendront beaucoup plus compliqués, car la version de DLSS pourrait changer.







Il convient de noter que DLSS 3.1.0 est également destiné aux jeux DLSS 2. La bibliothèque précompilée n'activera tout simplement pas le boost de Frame Generation pour le matériel non pris en charge. Vous pouvez maintenant télécharger les échantillons, le guide de programmation et la bibliothèque DLSS elle-même à partir du lien ci-contre : Cliquez ICI.



VIDEOCARDZ