DEEPCOOL nous propose un nouveau refoidisseur CPU : Le Gammaxx AG300.



L'AG300 est un refroidisseur de CPU compact à tour unique représentant une nouvelle génération de refroidisseurs classiques GAMMAXX de base dotés d’un style et d’une efficacité optimisée jusqu'à 150W de puissance de dissipation thermique.























Une puissance de refroidissement efficace



Trois caloducs en cuivre à contact direct assurent un transfert efficace de la chaleur pour une dissipation optimale à travers la tour du dissipateur thermique. Le ventilateur PWM de 92 mm génère un flux d'air équilibré pour un niveau optimal de performances et de silence.



Nouvel air de famille



L'AG300 adopte le nouveau design de la famille DeepCool et présente une matrice d'ailettes unique qui rassemble chaque ailette de manière compacte pour une conception nette et robuste. Les caloducs plaqués nickel offrent une protection supplémentaire contre la corrosion du cuivre.



Installation facile



Compatible avec les plateformes multi-socket Intel et AMD pour la prise en charge des dernières évolutions. Assurez une pression de montage correcte au moyen des supports inclus pour une installation simple.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible en date du 23 février 2023. Le prix sera de : 24.90 euros.



DEEPCOOL