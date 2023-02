VIEWSONIC nous propose un nouvel écran PC : Le Mini LED - XG341C-2K.



Découvrez un nouveau niveau de performance visuel et améliorez votre gameplay grâce au XG341C-2K, doté de la technologie Mini LED qui dépasse toutes les attentes. Ce moniteur UWQHD incurvé de 34 pouces offre une expérience de jeu hautement immersive en vous téléportant directement au cœur de l'action. Conçue avec la technologie Quantum Dots, la résolution restitue chaque détail avec une luminosité incroyable sur la dalle DisplayHDR™ 1400 certifiée VESA. La fréquence de rafraîchissement rapide de 200 Hz (OC) garantit un gameplay ultra-fluide et un temps de réponse ultra-rapide de 1 ms (MPRT) pour réduire les effets de ghosting dans le jeu. Doté de la technologie AMD FreeSync™ Premium Pro, vous maîtriserez même les scènes d'action les plus intenses.



















MINI LED. PERFORMANCES MAXIMALES



L'ELITE XG341C-2K utilise un rétroéclairage mini-LED de 1152 zones avec gradation locale à matrice pleine. Découvrez des images réalistes, des couleurs riches et des contrastes incroyables sur la dalle DisplayHDR™ 1400 certifiée VESA et dotée de la technologie Quantum Dot. La luminosité maximale de 1400 nits permet d'obtenir des blancs très lumineux et des noirs très sombres, faisant ressortir chaque détail et assurant à tous vos jeux une clarté inégalée.



TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT JUSQU'À 200HZ



En augmentant la fréquence de rafraîchissement jusqu'à 200 Hz*, le XG341C-2K est hyper réactif, ce qui permet aux utilisateurs quotidiens, qu'il s'agisse d'esports occasionnels, de streamers engagés ou de passionnés, d'atteindre la perfection. Ce modèle prend en charge la technologie Display Streaming Compression pour atteindre un taux de rafraîchissement maximal.



PUREXP RÉDUCTION DU FLOU DE MOUVEMENT



La réduction du flou PureXP utilise le stroboscope du rétroéclairage pour améliorer considérablement la clarté de l'image pour des visuels plus nets dans les scénarios rapide.



Une diffusion ultra-fluide et impeccable



Ne faites aucun compromis : la technologie AMD FreeSync Premium Pro est synonyme de latence réduite et de larges plages de fréquences de rafraîchissement adaptatives. Associée à une faible compensation du framerate et à une qualité de pixel brillante, elle place la barre très haut pour tous les jeux.



TEMPS DE RÉPONSE DE 1 MS (MPRT)



Grâce à la fluidité époustouflante d'un temps de réponse de 1 ms (MPRT), vous pouvez viser avec une précision extrême et réagir à la vitesse de l'éclair, en vous offrant des performances de niveau esport avec des transitions de pixels transparentes et une réduction des effets de ghosting.



Immersion ultime



Profitez d'une expérience de jeu immersive inégalée grâce à un écran incurvé 1500R. Avec un écran plus large, vous ferez plus que jamais partie du champ d'action.



FAITES VIVRE LE JEU SUR CONSOLE



Optez pour des performances de jeu incroyables sur PC et console grâce à une connexion HDMI 2.1 ultra-rapide qui prend en charge la résolution WQHD native avec un overclock de 200 Hz.



CONNEXION USB TYPE-C



Grâce à la connectivité USB Type-C, ce moniteur permet un transfert rapide des données, du signal d'affichage et de l'alimentation pour charger vos appareils jusqu'à 90W avec un seul câble.



VOTRE PROPRE CENTRE DE COMMANDE



La fonction KVM fluide et intuitive vous permet de contrôler plusieurs appareils avec une seule souris, clavier et moniteur, vous permettant ainsi de tirer le meilleur parti de votre installation.



ÉQUIPÉ ET PRÊT POUR LA BATAILLE



ÉQUIPÉ ET PRÊT POUR LA BATAILLE Inspiré des idées des joueurs, le moniteur est équipé d'améliorations intelligentes du design ELITE'S (EDE) pour améliorer la configuration de votre bureau. Qu'il s'agisse de l'ancrage de souris intégré, du crochet de casque renforcé ou de la base métallique incurvée, ce sont les détails qui feront passer votre jeu au niveau supérieur.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible en date du 14 février 2023. Le prix sera de : 1 899.90 euros.



VIEWSONIC