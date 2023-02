ASUS Republic of Gamers lance la gamme ROG Strix SCAR et Strix G 2023.



ASUS Republic of Gamers (ROG) lance la gamme d'ordinateurs portables de jeu ROG Strix SCAR et Strix G. Les Strix SCAR 16, Strix SCAR 18, Strix G16 et Strix G18 bénéficient de nouveaux designs et les Strix SCAR 17 et Strix G17 d'une mise à jour de leurs composants internes. Associés aux écrans Nebula et Nebula HDR de ROG et à une solution thermique Intelligent Cooling actualisée, ces ordinateurs portables puissants sont prêts à remporter des victoires parmi les professionnels de l'esport et les amateurs de jeux.







En tant qu'ordinateurs portables les plus performants de ROG, la série Strix est alimentée par les dernières et meilleures puces d'Intel, AMD et NVIDIA. Les Strix SCAR 16 et 18 sont équipés d'un processeur Intel Core i9-13980HX avec 24 cœurs et 32 threads, et d'un GPU NVIDIA GeForce RTX 4090. Un commutateur MUX avec NVIDIA Advanced Optimus garantit intelligemment des taux de trame optimaux lorsqu'il est branché et une meilleure autonomie de la batterie lorsqu'il n'est pas branché, sans aucune intervention manuelle. Les Strix G16 et G18 sont équipés d'un CPU Intel Core i9-13980HX, d'un GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 et du même MUX Switch avec Advanced Optimus.



ROG présente également des versions rafraîchies du Strix SCAR 17 et du Strix G17. Le Strix SCAR 17 de 2023 contient jusqu'à un CPU AMD Ryzen 9, plus un GPU NVIDIA GeForce RTX 40 series Laptop, tandis que le Strix G17 embarque également un GPU NVIDIA GeForce RTX 40 series Laptop à côté du même processeur. Les deux modèles contiennent le même commutateur MUX alimenté par Advanced Optimus que les modèles de 16 et 18 pouces.



Solutions de refroidissement intelligentes améliorées



Les ordinateurs portables Strix 16 et 18 pouces redessinés offrent une suite de refroidissement intelligent, avec la technologie Tri-Fan de ROG, introduite pour la première fois sur le Flow X16 de 2022. En outre, nous avons repris le dissipateur thermique pleine largeur du Flow X16 et l'avons agrandi pour les Strix SCAR 16, Strix SCAR 18, Strix G16 et Strix G18 de 2023.



Ce dissipateur plus large augmente la surface de dissipation de la chaleur de 92,23 % par rapport aux modèles 2022 et, associé à nos nouveaux évents périphériques, il garantit un flux d'air de haut niveau pour les puissants composants qu'il contient. Associée au métal liquide Conductonaut Extreme sur le CPU et le GPU avec 7 caloducs, la nouvelle solution de ROG permet d'obtenir des TGP plus élevés que jamais pour les CPU et GPU de nouvelle génération de cette année. Les 2023 Strix SCAR 17 et Strix G17 contiennent du métal liquide Conductonaut Extreme sur le CPU, tandis que le SCAR 17 est associé à une chambre à vapeur personnalisée pour des performances de refroidissement de haut niveau.



Des écrans qui en mettent plein la vue



Les nouveaux ordinateurs Strix 16 et 18 pouces de 2023 ne se contentent pas de proposer des écrans 16:10 plus grands. Chaque modèle est également disponible avec l'un des écrans Nebula révolutionnaires de ROG, garantissant une image rapide, lumineuse et vive qui surpasse les ordinateurs portables de jeu typiques pour une expérience véritablement immersive.



Les écrans Nebula requièrent des taux de rafraîchissement élevés avec un temps de réponse de 3 ms ou moins, une luminosité d'au moins 500 nits et une couverture à 100 % de l'espace colorimétrique DCI-P3, de sorte que les utilisateurs n'ont pas besoin de parcourir des pages de spécifications pour savoir que leur écran est de premier ordre. Toutes les machines ROG Strix 2023 sont disponibles avec des écrans jusqu'à QHD 240 Hz.



Le Strix SCAR 16, cependant, est également disponible avec un magnifique écran Nebula HDR, qui répond à ces normes et plus encore avec un panneau Mini LED contenant 1 024 zones individuelles pour un contraste incroyable. Combiné à une luminosité maximale de 1100 nits, cet écran offre une qualité d'image HDR extraordinaire dans l'un des ordinateurs portables de jeu les plus puissants de l'année.



Conçu pour gagner, construit pour la victoire



Les ordinateurs portables ROG Strix ont été conçus pour les joueurs qui exigent le meilleur des performances portables, ainsi qu'un design époustouflant et une personnalisation sans fin. Les modes de performance d'Armoury Crate permettent aux utilisateurs de passer d'une informatique silencieuse à faible puissance à un jeu turbocompressé, ou de régler manuellement la tension et les ventilateurs pour une expérience totalement personnalisée. De nombreux éclairages RVB ornent le châssis de chaque machine Strix, notamment une toute nouvelle barre lumineuse sur toute la largeur le long des évents à l'arrière des Strix SCAR 16 et 18. Avec Aura Sync, les utilisateurs peuvent coordonner l'éclairage de leur ordinateur portable avec celui de leurs périphériques, ou même concevoir leurs propres effets lumineux complexes avec Aura Creator.



Des claviers spacieux permettent de jouer plus confortablement et des touches de raccourci personnalisables permettent de contrôler le volume, le microphone ou de basculer entre les modes de performance pour jouer à la volée. Un pavé tactile en verre plus grand offre plus de précision, et le revêtement anti-traces de doigts du châssis garantit un aspect propre, quel que soit le mode de vie actif de l'utilisateur. Un clavier semi-translucide sur le Strix SCAR renforce le design sportif, ainsi qu'un nouveau design personnalisable Armor Cap qui permet aux utilisateurs de créer leur propre style.



Voici les fiches techniques :











Disponibilité et Prix



- Le ROG Strix Scar 16 est proposé à partir du prix de vente conseillé de 2 899.99 Dollars et jusqu'à 3 699.99 Dollars. Les précommandes seront disponibles sur Amazon, ASUS Eshop, et Newegg.

- Le ROG Strix Scar 18 est disponible en précommande au prix de 3 699.99 Dollars chez Best Buy et ASUS Eshop.

- Le ROG Strix G18 est disponible à partir de 1 999.99 Dollars et jusqu'à 2 499.99 Dollars. Les précommandes seront disponibles chez Best Buy.



TECHPOWERUP