Selon Backblaze, les défaillances des disques durs sont liées à l'âge

Les disques durs scellés à l'helium sont un peu plus durables que les modèles traditionnels. (Crédit Western Digital) Notre confrère Le Monde Informatique vient de publier un article sur la durée de vie des disques durs, liée en grande partie aux défaillances indues à l'âge de ces derniers :

Dans le dernier rapport annuel sur les taux de défaillance des disques durs publié par le fournisseur de stockage et de sauvegarde dans le cloud Backblaze (personnel et entreprise), il apparaît clairement que l'âge est un facteur déterminant de la fiabilité des disques durs. La firme de San Mateo est devenu une sorte de source de référence en matière de durabilité des disques durs. En effet, le fournisseur effectue une analyse trimestrielle de son propre parc, qui, au 31 décembre 2022, comptait 231 309 disques durs utilisés pour stocker des données. Plus exactement, pour son analyse, Backblaze a retenu 230 921 périphériques après avoir exclu les lecteurs utilisés à des fins de test et les modèles les moins représentés.

