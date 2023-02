AEROCOOL nous propose un nouveau boitier PC : Le Blade.



Performance ou esthétisme ? Avec le Blade, Aerocool a tranché ! Ça sera les deux ! Le Blade d'Aeroccol est un boîtier moyen tour conçu pour recevoir les bons composants afin que vous puissiez réaliser LA configuration ATX, Micro ATX ou Mini ITX de vos rêves.



















DESIGN ÉLÉGANT DU PANNEAU AVANT RVB



Le panneau avant est doté d'un design RGB élégant avec des modes d'éclairage intégrés qui peuvent être contrôlés par le bouton de contrôle des LED.



VENTILATION D'AIR AMÉLIORÉE



Les orifices d'aération situés sur le panneau avant permettent d'augmenter le débit et la circulation de l'air pour des performances de refroidissement supérieures.



PANNEAU LATÉRAL EN VERRE TREMPÉ



Équipé d'un panneau latéral en verre trempé pour mettre en valeur l'intérieur de votre matériel et vos composants.



UN VENTILATEUR 12CM RGB INCLUS



Le boîtier est équipé d'un ventilateur RVB de 12 cm à l'arrière du boîtier pour ajouter une touche de style à votre installation.



REFROIDISSEMENT POUR VOTRE CARTE GRAPHIQUE



Les supports de ventilateur sur le boîtier du bloc d'alimentation permettent le refroidissement de la carte graphique : 2 ventilateurs de 120 mm pour un refroidissement supérieur du VGA.



CONCEPTION À DOUBLE CHAMBRE



Construit avec une conception à double chambre pour diriger la chaleur loin de la chambre principale pour un refroidissement plus efficace.



CONSTRUIT POUR LES HAUTES PERFORMANCES



- Supporte ATX, Micro ATX, et Mini-ITX,

- Supporte les refroidisseurs de CPU jusqu'à 155mm,

- Supporte les cartes graphiques haut de gamme jusqu'à 307mm (sans ventilateur frontal).



ACCÈS PRATIQUE À VOS MÉDIAS



Accès rapide et facile au bouton de contrôle LED, à 1 x USB 3.0, à 2 x USB 2.0, aux ports audio et micro HD et au bouton d'alimentation.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible en date du 23 février 2023. Le prix sera de : 69.90 euros.



AEROCOOL