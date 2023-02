ANTEC nous propose une nouvelle alimentation : La ST1000 Titanium.



Dotée de caractéristiques supérieures qui garantissent des performances de pointe pour le segment des passionnés et des joueurs, la série d'alimentations Signature affiche une stabilité inégalée et des rendements certifiés 80 PLUS® Titanium. Le contrôle thermique avancé avec le mode Zero RPM permet un équilibre optimal entre silence et refroidissement. La suite de protections de niveau industriel CircuitShield™ garantit que l'alimentation fournie à votre système est sûre et fiable dans n'importe quel environnement. La série Signature constitue un excellent choix pour un système PC fiable et efficace pour les joueurs et les professionnels.























FDB 135mm

Ventilateur silencieux



Le ventilateur 135 mm silencieux à palier dynamique fluide offre un débit d'air élevé tout en étant durable.



Mode Zero RPM



Le mode Zero RPM garantit un système plus durable et plus silencieux en utilisant des capteurs thermiques pour activer le ventilateur uniquement lorsque vous en avez besoin.



Condensateurs japonais 100 % de première qualité



Obtenez une régulation de tension serrée sans précédent, une ondulation et un bruit faibles pour maximiser les performances de votre système et le bruit pour maximiser les performances de votre système.



Conception de PhaseWavetm



Une conception LLC en pont complet de classe serveur avec un redressement synchrone basé sur une topologie DC-DC.



Fonction OC Linktm



Permets à 2 PSUs Signature de travailler en tandem pour alimenter les systèmes les plus exigeants.



Garantie de 10 ans



Cette nouvelle gamme de blocs d'alimentation d'Antec repousse les limites de l'excellence grâce à la série de protections industrielles Circuit Shield et bénéficie d'une garantie de 10 ans.



Entièrement modulaire

Gestion des câbles



Permets aux utilisateurs de n'utiliser que les câbles nécessaires et d'éliminer les câbles excédentaires qui peuvent obstruer et réduire le flux d'air.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Elle est déjà disponible sur les sites E-Commerces. Le prix est de : 299.90 euros.



ANTEC