THRUSTMASTER nous propose un nouveau produit : Le Formula Wheel Add-On Ferrari SF1000 Edition.



Ultime conception issue de la collaboration entre Thrustmaster et Ferrari depuis plusieurs décennies, le Formula Wheel Add-On Ferrari SF1000 Edition est la réplique à échelle 1:1 du volant de la mythique monoplace Ferrari SF1000.



















À propos du produit :



Ultime conception issue de la collaboration entre Thrustmaster et Ferrari depuis plusieurs décennies, ce produit est la réplique à échelle 1:1 du volant de la mythique monoplace Ferrari SF1000. Le Formula Wheel Add-On Ferrari SF1000 Edition dispose des marquages iconiques et légendaires du véritable volant, d’un écran 4,3 pouces proposant jusqu’à 69 informations de conduites et avec une interface différente selon les jeux.



Le tableau de bord est accompagné de 21 LED iconiques présentes sur véritable la roue : 15 lumières pour le régime moteur et de 2 x 3 lumières pour les informations des commissaires de courses.



La structure 100% carbone de son plastron promet un retour de force équilibré pour une grande précision des mouvements sur le circuit, notamment dans les jeux où les monoplaces sont reines. Ses poignées en caoutchouc texturé et ses palettes interchangeables T-Chrono Paddles (vendues séparément) font de ce volant réplique un réel outil de circuit polyvalent, qui s’adapte parfaitement à chaque pilote.



Sous licence officielle Ferrari, le volant est compatible avec l’ensemble des bases Thrustmaster T-Series (vendues séparément), et est entièrement fonctionnel sur PC, PS4, PS5, et Xbox One, Series X ou Series S.



Points clefs :



- Écran LCD IPS de 4,3 pouces proposant jusqu’à 69 informations nécessaires via divers affichages selon le jeu pour un confort de pilotage optimal,

- Plastron en fibre de carbone de 3mm d’épaisseur (21 couches) alliant rigidité et légèreté pour un retour de force équilibré,

- Jusqu’à 25 boutons d’action dont 7 encodeurs pour une intuition de pilotage et des possibilités de réglages sans limites,

- Connectivité à télémétrie native ou sans fil, marquages iconiques et repères officiels pour une immersion et un réalisme inédits,

- Palettes de vitesses magnétiques interchangeables 100% aluminium et deux palettes analogiques programmables,

- Volant compatible PC (Windows 10), PlayStation et Xbox (liste des fonctions sur le support Thrustmaster),

- Volant compatible avec les bases Thrustmaster T-Series vendues séparément: TS-XW, T-GT, T300, TX et TS-PC,

- Volant compatible avec les palettes T-Chrono Paddles (vendues séparément),

- Volant Réplique sous Licence Officielle Ferrari.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible en date du 14 février 2023. Le prix sera de : 399.99 euros.



THRUSMASTER