Le moniteur XCB3494WQSN, doté d'un écran incurvé VA 1500R inspiré de la courbure de l'œil humain, offre une superbe qualité d'image et une expérience visuelle confortable et immersive. Le commutateur KVM vous permet de connecter plusieurs ordinateurs qui peuvent être commandés à partir d'une seule console (écran, clavier, souris). Le connecteur d'accueil USB-C vous permet de simplifier et d'organiser votre espace de travail, car vous pouvez à la fois transférer le signal de votre ordinateur portable vers le moniteur et charger votre ordinateur portable depuis le moniteur avec un seul câble. De plus, si le moniteur est connecté à Internet via un câble LAN, l'ordinateur portable sera automatiquement connecté au réseau.



















COMMUTATEUR KVM



Avoir un moniteur avec un commutateur KVM vous permet de partager les périphériques connectés via USB à votre moniteur avec deux PC différents. Il suffit de changer l'entrée du signal dans le menu OSD du moniteur pour que votre clavier, votre souris et votre webcam passent de votre ordinateur portable de travail à votre PC de jeu.



USB-C Dock



La station d'accueil vous permet de connecter votre ordinateur portable avec un seul câble au moniteur pour vous assurer qu'il est à la fois chargé et connecté à un réseau câblé et que le signal de l'ordinateur portable est envoyé au moniteur. Avec des ports USB supplémentaires, votre souris, clavier ou webcam peuvent également être connectés au moniteur. Tout cela grâce à un seul câble reliant votre ordinateur portable à la station d'accueil USB-C sur le moniteur.



DESIGN COURBÉ 1500R



La courbure 1500R de l'écran réduit la fatigue de vos yeux tout en offrant une expérience visuelle réaliste. Elle permet un angle de vision plus large et plus naturel que celui des moniteurs plats alignés côte à côte. Le résultat est une expérience plus immersive qui stimule la productivité et la concentration, que ce soit pour le travail, les jeux, le divertissement, l'édition ou autre.



ULTRA WIDE - UWQHD



La résolution UWQHD (Ultra Wide QHD) offre une zone de visualisation ultra large (21: 9).



HAS 150mm



Socle ajustable en hauteur vous permet de définir la position idéale de l'écran en assurant un confort de visualisation optimal.



Disponibilité et Prix



Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces. Le prix est de : 499.90 euros.



