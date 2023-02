TECHPOWERUP nous propose le test d'une nouvelle carte graphique : La MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio.







La NVIDIA GeForce RTX 4090 est la carte phare de l'équipe verte basée sur l'architecture GPU Ada. La carte est sortie en octobre 2022 et s'est imposée comme "la meilleure, à un prix". Lors de notre couverture originale du jour de lancement, j'ai examiné huit ( !) cartes GeForce RTX 4090, aujourd'hui nous vérifions la neuvième. L'année dernière, j'ai testé la RTX 4090 Suprim X de MSI et la RTX 4090 Suprim X Liquid. Dans l'article d'aujourd'hui, je vais examiner la GeForce RTX 4090 Gaming X Trio de MSI, qui est la carte RTX 4090 la plus abordable de la société.



En fait, si l'on se base sur les listings de Newegg, c'est la carte RTX 4090 la plus abordable du marché, à 1700 $, et c'est pourquoi j'ai demandé à MSI la possibilité de soumettre cette carte à nos tests approfondis pour déterminer si cette RTX 4090 est capable de rivaliser avec les offres plus chères disponibles, qui vont jusqu'à 2600 $, soit presque 1000 $ de plus.



Avec cet article, nous présentons également notre toute nouvelle suite de tests GPU 2023.1, qui utilise un Core i9-13900K, associé à l'EVGA Z790 DARK, 32 Go de mémoire DDR5 rapide, le tout nouveau bloc d'alimentation ATX 3.0 de Seasonic et Windows 11. Nous avons également ajouté plusieurs nouveaux jeux pour le ray tracing et la rastérisation, et il y a maintenant une section élargie de FPS minimum montrant les résultats pour tous les jeux que nous avons testés, plus deux nouveaux graphiques récapitulatifs pour les FPS minimum.







Le GeForce RTX 4090 est le top dog de NVIDIA, construit à l'aide du processeur graphique AD102, qui comporte 76,3 milliards de transistors, 16 384 cœurs de GPU, 24 Go de GDDR6X sur un bus de 384 bits et prend en charge toutes les nouvelles technologies comme DLSS 3 Frame Generation, des cœurs tenseurs améliorés, un ray tracing plus rapide et le réordonnancement de l'exécution des shaders.



Le GeForce RTX 4090 Gaming X Trio de MSI que nous testons dans cette revue est une implémentation personnalisée avec une solution de refroidissement à trois fentes et trois ventilateurs. La conception VRM est une puissante configuration 18+4 avec le contrôleur Monolithic MP2891. En même temps, la carte est soigneusement conçue pour ne pas se casser, tout en offrant la même expérience fantastique que d'autres cartes RTX 4090 plus chères. En termes d'overclocks d'usine, vous obtenez une augmentation de 75 MHz de la fréquence du GPU par rapport à la NVIDIA Founders Edition, soit 3%. Comme nous l'avons déjà mentionné, bien que MSI fixe le prix de sa carte à un niveau compétitif par rapport aux autres offres, il y a quand même une augmentation de 100 $ par rapport au MSRP de la NVIDIA RTX 4090 à 1600 $.



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP