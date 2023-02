Le Core i9-13980HX d'Intel détrône le Ryzen 9 7845HX d'AMD dans ce benchmark de CPU.



Si vous avez regardé ce titre et que vous vous êtes dit : " Je ne savais même pas que l'un de ces processeurs était déjà sorti ", ne vous inquiétez pas, car ce n'est pas le cas. Bien que le Core i9-13980HX et le Ryzen 9 7845HX aient été annoncés par leurs fabricants respectifs, vous ne pouvez pas encore acheter un ordinateur portable équipé de ces processeurs. Malgré cela, les deux puces sont présentes dans la base de données Passmark, ce qui signifie que vous pouvez les voir classées sur le site Web de la société.







Il n'y a même pas une semaine, nous avons signalé que le Ryzen 9 7845HX se trouvait en tête du classement des performances des CPU pour ordinateurs portables de Passmark. Ses performances ont absolument décimé tout le reste du tableau, battant le Core i9-12900HX d'Intel d'environ 45%, le M2 Max d'Apple de 78%, et le Ryzen 9 6900HX d'AMD d'un incroyable 90%. Dans une certaine mesure, ce n'est pas totalement surprenant étant donné qu'il s'agit vraiment d'un processeur d'ordinateur de bureau dans des vêtements d'ordinateur portable.







On peut dire la même chose du Core i9-13980HX d'Intel, bien sûr. Cette puce est basée sur le même silicium Raptor Lake à 24 cœurs que le Core i9-13900KS de la société, et par conséquent, elle pourrait être à la fois gourmande en énergie et assez chaude - des caractéristiques qui s'appliquent probablement au Ryzen 9 7845HX.







Indépendamment de son aspect pratique en tant que CPU portable, il est indéniable que le Core i9-13980HX vient de ravir la première place dans Passmark au CPU d'AMD. En fait, il surpasse la partie Zen 4 d'une bonne marge, en obtenant 54 483 points dans le test CPUMark de Passmark. Il devance ainsi le Ryzen 9 7845HX d'environ 16 %, ce qui est particulièrement impressionnant si l'on considère que ces nouveaux processeurs (y compris ceux d'AMD) jouent dans une ligue à part dans ce benchmark.







Si nous voulions être effrontés, nous pourrions faire remarquer qu'un CPU à 24 cœurs battant un CPU à 16 cœurs de seulement 16 % est en fait plutôt médiocre. Après tout, le test CPU Mark de Passmark est (comme la plupart des tests synthétiques de calcul de CPU multi-fil) irréellement parallèle lorsqu'il est comparé aux charges de travail typiques du monde réel. Historiquement, il a favorisé les CPU avec de fortes performances en mathématiques entières multi-core, ce qui explique pourquoi CPUBenchmark.net a longtemps affirmé que l'AMD FX-8350 était plus rapide que le Core i7-3770K.



Passmark a amélioré le benchmark depuis cette époque, et il est en corrélation assez étroite avec les performances dans des tâches multithread similaires, comme Cinebench. En d'autres termes, si vous souhaitez effectuer des tâches de rendu sur un ordinateur portable, il serait bon de garder un œil sur un processeur Intel à 24 cœurs. Nous attendrons probablement les tests de ces systèmes pour voir la consommation d'énergie et l'autonomie de la batterie.



