Options+ 1.32 supporte les souris Logitech MX Anywhere 2 et MX Master.

Après les souris MX Master 2S, MX Anywhere 2S ainsi que plusieurs autres modèles de la gamme bureautique cet automne, c'est désormais au tour des MX Anywhere 2 et MX Master d'être prises en charge par le logiciel Options+ grâce à sa mise à jour 1.32 du 30 janvier 2023.







Ces deux souris peuvent donc migrer de l'application Options vers Options+ gratuitement pour bénéficier de la nouvelle interface graphique et de nouvelles fonctionnalités. Huit ans après la sortie de ces deux produits, lancés en 2015, on peut donc féliciter Logitech de toujours assurer leur suivi même si ça a pris un peu de temps pour passer à Options+ !



La souris sans fil haut de gamme MX Master était, pour rappel, déjà équipée du capteur laser Darkfield, d'une molette centrale crantée débrayable automatiquement mais elle inaugurait surtout une toute nouvelle molette qui se contrôle au pouce pour gérer le défilement horizontal et le changement de pages. Cette molette latérale a d'ailleurs été conservée sur les derniers modèles MX Master 2S puis MX Master 3. La MX Master marquait également l'apparition de la double connectivité sans fil avec la possibilité de se connecter à un ordinateur soit en mode Unifying via un récepteur USB soit directement grâce à la technologie Bluetooth. De son côté, la MX Anywhere 2 sortait quelques mois plus tard et se destine plutôt aux PC portables. Avec son design compact et ambidextre elle ne possède toutefois pas la molette latérale.



Bref, tout cela pour dire que les MX Anywhere 2 et MX Master restent encore aujourd'hui d'excellentes souris. La possibilité de personnaliser leurs boutons, de gérer les paramètres des molettes ou encore de créer des profils d'applications avec le logiciel modernisé Options+ de Logitech est donc une très bonne chose.



Téléchargement



- Application Logitech Options+ 1.32.363144 pour Windows 10/11 : Cliquez ICI.



