ASUS propose un modèle pro du routeur RT-AX88U Wi-Fi 6 avec deux ports Gigabit 2.5.



ASUS a annoncé le routeur bi-bande RT-AX88U Pro qui prend en charge le Wi-Fi 6. Ce nouveau routeur promet de fournir une communication à haut débit non seulement dans les environnements sans fil mais aussi dans les environnements câblés.



















Le RT-AX88U Pro est équipé de 2,5 ports Gigabit pour le WAN et le LAN, permettant un maximum de 1 148 Mbps dans la bande 2,4 GHz et un maximum de 4 804 Mbps dans la bande 5 GHz. Le routeur dispose également d'une QoS adaptative qui donne la priorité aux paquets de jeu, garantissant un jeu en ligne fluide. En outre, le RT-AX88U Pro est doté des dernières fonctions de sécurité telles que AiProtection Pro de Trend Micro, ASUS AiMesh et ASUS Safe Browsing.



Ce routeur est doté d'un processeur quadricœur 64 bits à 2,0 GHz, d'une mémoire flash de 256 Mo et d'une mémoire vive de 1 Go. Le routeur a un design élégant avec un poids de 1 010g, ce qui permet de le placer facilement partout dans la maison. Il promet d'être un appareil essentiel pour tous les joueurs et les passionnés de technologie.



En conclusion, le RT-AX88U Pro est un routeur haut de gamme à double bande qui promet de fournir une connectivité et une sécurité Internet sans faille.



Disponibilité et Prix



Il devrait être disponible à l'achat à partir de mars 2023. Le prix sera de : 399.99 euros.



THE GURU3D