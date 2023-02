MSI permet la prise en charge de 24 et 48 Go de DDR5, jusqu'à 192 Go de RAM.



MSI annonce aujourd'hui la prise en charge de 48 Go et 24 Go de mémoire DDR5 non binaire sur les cartes mères Intel des séries 700 et 600, y compris les produits des séries MEG, MPG, MAG et PRO. En d'autres termes, la capacité de mémoire maximale est portée à 192 Go pour les cartes mères à 4 DIMM et à 96 Go pour les cartes mères à 2 DIMM. MSI s'est engagé à fournir des performances et une compatibilité aux passionnés de PC.















Il n'est pas nécessaire de mettre à jour le BIOS de la carte mère pour prendre en charge les modules de mémoire basés sur 48 Go. Il suffit d'installer le nouveau module de mémoire pour profiter d'un système plus efficace et plus productif, en particulier pour les joueurs et les utilisateurs multitâches.



TECHPOWERUP