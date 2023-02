Lancement de MSI Cubi 5 12M avec Thunderbolt 4 pour les affaires et la productivité.



MSI a annoncé le lancement du Cubi 5 12M, un PC professionnel et de productivité. Doté d'un châssis miniature, d'options de processeurs puissants, de logiciels exclusifs et de Thunderbolt 4, le Cubi 5 12M est conçu dans un souci d'efficacité et de productivité.







Des idées illimitées avec une puissance illimitée



Le Cubi 5 12M de MSI est un mini PC de moins de 0,7 litre au potentiel illimité pour les entreprises. Il offre un design peu encombrant qui permet de ranger les bureaux, et les configurations matérielles et logicielles robustes disponibles vous aideront à effectuer plusieurs tâches à la fois. Équipé d'un processeur Intel Core i7 de 12e génération à 10 cœurs et de la carte graphique Iris Xe, il permet aux utilisateurs d'éditer des graphiques et de travailler avec plusieurs programmes de manière fluide et plus rapide que les générations précédentes. En outre, la sélection robuste de ports d'E/S comprend une sortie HDMI, une sortie DP et une sortie Thunderbolt 4, qui prend en charge une vitesse de transfert allant jusqu'à 40 Gb et une sortie d'affichage jusqu'à une résolution de 8K ; Cubi 5 peut prendre en charge trois écrans en même temps, de sorte que les utilisateurs peuvent visualiser différents programmes en détail simultanément.







Travaillez en toute commodité et en toute tranquillité d'esprit



Un port LAN pour l'Internet et un autre pour l'Intranet, la conception du double LAN améliore la sécurité de vos documents professionnels confidentiels. Cette sécurité est renforcée par la technologie de cryptage TPM 2.0 et par l'aide du "MSI Cloud Center". Le MSI Cloud Center vous permet de transférer vos données entre le Cubi 5 et votre téléphone mobile lorsqu'ils se trouvent dans le même domaine, garantissant ainsi que les photos et les données sont transférées en toute sécurité. Cubi 5 offre un environnement plus sûr pour votre entreprise, vous n'aurez donc pas à vous soucier des problèmes de sécurité des informations. Avec tout le matériel puissant qui soutient votre travail, le logiciel MSI Center peut vous aider à configurer vos ressources CPU et LAN pour établir des priorités et faire bon usage de toutes les ressources en fonction de vos besoins.



Cubi 5 12M Caractéristiques :



- Windows 11 Home,

- Processeurs Intel Core i7 jusqu'à la 12ᵉ génération,

- Support jusqu'à 8K UHD Display,

- Supporte trois écrans qui vous permettent de voir plus et de faire plus,

- Thunderbolt 4 offre la connexion la plus rapide et la plus polyvalente à n'importe quelle station d'accueil, écran, périphérique de données ou NAS,

- Dual LAN : la meilleure façon de sauvegarder vos fichiers/données sécurisées et d'empêcher le piratage (avec BIOS exclusif MSI),

- Bénéficiez de tous les avantages de l'USB 3.2 Gen 2 en termes de performances et profitez de la meilleure expérience de transmission de données,

- Profitez d'une latence réduite de 75 % avec la technologie WiFi 6E (en option),

- La conception FW TPM sécurise vos données confidentielles avec des clés de chiffrement,

- Supporte le montage standard VESA.



Pour en savoir plus sur le mini PC Cubi 5 12M de MSI, rendez-vous sur MSI.com.



VORTEZ