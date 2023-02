ASUS nos propose un nouveau produit : Le ROG Destrier Ergo Gaming Chair.



Le fauteuil de jeu ROG Destrier Ergo est un tout nouveau berceau enveloppant qui reprend l'esthétique futuriste d'un cyborg et qui est conçu avec des niveaux de réglage exceptionnels pour assurer un confort maximal pendant le jeu. Il est doté d'un support lombaire pour la tête et d'accoudoirs luxueusement rembourrés, avec un mode d'élévation spécial pour les jeux mobiles. Il y a même un panneau acoustique détachable qui vous protège des distractions pour une immersion de jeu passionnante. Prenez le fauteuil de jeu Destrier Ergo et préparez-vous à la bataille, car nous sommes là pour vous aider !























Design inspiré des cyborgs



Le fauteuil de jeu ROG Destrier Ergo ressemble à un exosquelette cybernétique, ajoutant une touche futuriste à toute configuration de jeu.



Un ajustement parfait



Le fauteuil de jeu ROG Destrier Ergo est extrêmement réglable, de sorte que chaque aspect du fauteuil s'adapte parfaitement à votre corps.



Conçu pour le jeu mobile



Un mode spécialement conçu pour les jeux mobiles permet de relever l'accoudoir jusqu'à 14 cm, élevant ainsi vos bras à la hauteur idéale pour jouer à la main, tandis qu'une rotation à 360° permet un réglage infini pour un confort total.



Réduction du bruit améliorée et immersion plus profonde



Le panneau acoustique détachable bloque les distractions sur les côtés pour une immersion plus profonde dans le jeu.



Fabriqué à partir de matériaux de qualité supérieure



Le fauteuil de jeu ROG Destrier Ergo est conçu pour être à la fois solide et confortable, avec un cadre en aluminium solide, un berceau en maille respirante et un rembourrage en mousse PU souple, le tout contribuant à un look et une sensation d'ensemble qui dépassent l'entendement.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Le fauteuil de jeu ASUS ROG Destrier Ergo est désormais disponible en Allemagne, en Autriche et en Suisse au prix de vente recommandé de 899 euros.



ASUS ROG