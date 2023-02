LES RAZER BLADE 16 ET BLADE 18 SERONT DISPONIBLES DÈS LE 8 FÉVRIER 2023.



QUI : Razer, la marque lifestyle leader pour les joueurs.



QUOI : Les nouveaux Razer Blade 16 et Razer Blade 18 seront disponibles à la vente dès le 8 février. Ces nouvelles références ont été annoncées lors du CES, en janvier dernier, où elles ont reçu un total de 19 prix et récompenses. Les deux ordinateurs portables sont dotés d’un processeur Intel Core i9 HX de 13e génération, ainsi que des GPU NVIDIA GeForce RTX série 40 qui fonctionnent avec le plus haut TGP possible, allant jusqu’à 175W pour les modèles intégrant une RTX 4080 ou 4090. Avec leurs formats 16/10, les grands écrans offrent la surface idéale pour la création de contenu comme pour les divertissements.







En intégrant un Core i9 13950HX et la nouvelle gamme RTX, qui s’étend jusqu'à la RTX 4090, dans un châssis à peine plus grand qu'un celui d’un modèle 15 pouces de la génération précédente, le Blade 16 redéfinit les standards de la synergie entre puissance et mobilité. En résulte une machine qui offre plus de puissance graphique (par pouce cube) que n’importe quel autre ordinateur portable gaming de 16 pouces.1&2 L’écran 16 pouces intègre la première dalle mini-LED dual-mode au monde, qui est capable de jongler entre deux résolutions natives et deux fréquences de rafraîchissement, à savoir : une résolution UHD+ avec 120 Hz qui est plus immersive, ou une résolution FHD+ avec une fréquence ultra-fluide de 240 Hz.



Le Blade 18 est quant à lui taillé pour remplacer l’ordinateur de bureau, en alliant des performances de hautes volées avec un ensemble de fonctionnalités dignes des meilleurs PC fixes. Doté d’une RTX™ série 40 et d’un processeur Core i9 13950HX ou 13980HX, tous deux fonctionnant à un TDP de 65 W, le Blade 18 offre des performances de traitement3 deux fois plus efficaces ainsi qu’une puissance graphique4 150% supérieure à celles d'un Blade 17 de 2021. Il est également équipé d’un système audio spatial THX de 6 haut-parleurs, d’un panel complet de ports et d’une webcam de 5MP.



Razer lance aussi une toute nouvelle fonction d'overclocking CPU pour les Blade 16 et Blade 18, disponible avec la nouvelle mise à jour de Razer Synapse. Grâce à cette fonctionnalité, Razer entend bien tirer parti des nouveaux processeurs HX afin de permettre aux utilisateurs de pouvoir pousser les performances au-delà des réglages d'usine. Les possesseurs de Blade 16 ou Blade 18 pourront personnaliser les paramètres, comme les tensions d’alimention CPU, ou encore essayer diverses combinaisons uniques de technologie de boost afin de débrider pleinement le potentiel de l'appareil.



Tous les ordinateurs portables Blade sont couverts par une garantie fabricant d'un an et d’une garantie de la batterie de deux ans, soutenues par l'assistance clientèle exceptionnelle de Razer. L'inscription facultative à RazerCare offre une plus grande tranquillité d'esprit.



Pour plus d’informations sur les nouveaux Blade 16 et Blade 18, rendez-vous ici et ici.



POURQUOI : Razer est l’avant-garde des technologies embarquées dans les ordinateurs portables pour que les joueurs et les créateurs puissent repousser à tout moment les limites en termes de performances, qu’importe l’endroit, tout en utilisant les outils les plus puissants du moment.



QUAND :



- Les configurations avec des RTX 4080 et RTX 4090 seront disponibles le 8 février 2023.

- Les configurations équipées de RTX 4060 et RTX 4070 seront disponibles le 22 février 2023.



OÙ : Disponibles sur Razer.com, dans certains RazerStores et chez les revendeurs agréés.



PRIX :



- Razer Blade 16 : à partir de 3.099.99 euros,

- Razer Blade 18 : à partir de 3.399.99 euros.



RAZER